Hymer Grand Canyon S Xperience : Le fourgon qui s’adapte à toutes les saisons.

Le nouveau Hymer Grand Canyon S Xperience se positionne comme le compagnon idéal pour les aventuriers souhaitant explorer le monde tout au long de l’année, sans se limiter aux mois d’été. Grâce à ses caractéristiques innovantes conçues pour faire face aux conditions hivernales, ce van aménagé offre un confort supérieur en toute saison.

Un design accrocheur et un intérieur élégant

La peinture extérieure en gris métallisé Tenorite, associée aux graphismes de design Xperience, confère au camping-car un aspect moderne et séduisant. Ce style exclusif est rehaussé par un intérieur soigneusement conçu, disponible en deux variantes :

Vert Ivy, avec des accents en feutre pour une touche naturelle.

Gris perle, sublimé par une finition en chêne raffiné.

Hymer a également rehaussé les standards de confort en offrant des espaces de vie cosy et fonctionnels, optimisés pour les longs trajets sans compromettre le bien-être.

Connectivité illimitée grâce au routeur WLAN 5G

Parmi les nouvelles caractéristiques du Grand Canyon S Xperience se trouve le routeur WLAN 5G intégré de série, une première pour Hymer. Ce dispositif, couplé à une antenne sur le toit, garantit une excellente connectivité peu importe votre emplacement.

Les principaux avantages du routeur WLAN 5G incluent :

Réception optimale partout, même en dehors de l’Europe.

Dual SIM pour une flexibilité maximale, permettant des changements aisés entre opérateurs.

Possibilité de partager vos expériences avec vos amis et votre famille en temps réel.

Technologie avancée pour voyager en toute sécurité.

Technologie haut de gamme

Le Grand Canyon S Xperience se distingue non seulement par son design et sa connectivité, mais également par sa technologie innovante. Grâce au package de capteurs Hymer Connect, le véhicule offre une sécurité et une commodité sans précédent. Parmi les caractéristiques clés, on retrouve :

Système de contact intelligent qui détecte l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre, avec des notifications instantanées via une application.

Des systèmes d’assistance au conducteur modernes conçus pour rendre même les trajets les plus difficiles faciles.

Ces fonctionnalités garantissent une expérience de véhicule de loisirs sereine, permettant aux voyageurs de se reposer en toute tranquillité en sachant que leur van est protégé.

Composants optionnels pour un confort sur mesure

Le Hymer Grand Canyon S Xperience est déjà riche en équipements de série, mais vous pouvez le personnaliser davantage avec des composants supplémentaires, notamment :