Le best-seller se transforme : découvrez le nouveau Dacia Sandero, qui se lancera aussi dans l’électrique !

Le Dacia Sandero : Une Révolution Électrique en Préparation

Le Dacia Sandero, déjà considéré comme le véhicule le plus vendu en Europe, se dirige vers une nouvelle ère avec l’introduction d’une version entièrement électrique d’ici fin 2027. Cette initiative marque une volonté ferme de la marque roumaine de rivaliser dans le segment des véhicules abordables et écologiques.

Un Future Électrique Confirmé

Denis Le Vot, PDG de Dacia, a récemment déclaré que la quatrième génération du Sandero intègrera une version 100% électrique, ajoutant une nouvelle dimension à sa gamme. Selon ses propos rapportés par le quotidien Automotive News, cette stratégie a pour but non seulement de maintenir le Sandero comme une option économique, mais aussi de le doter d’une étiquette « Zéro Émissions » reconnue par la DGT, l’organe de régulation espagnol pour les transports.

Des Options de Motorisation Variées

Les détails techniques concernant le Sandero électrique restent encore limités, mais Le Vot a insisté sur l’objectif d’offrir le prix le plus bas possible pour les consommateurs. Cela implique vraisemblablement des compromis en matière d’autonomie et de temps de charge. « Dacia ne vise pas une autonomie de 500 kilomètres avec une charge de 20 minutes », a-t-il précisé.

En parallèle aux versions électriques, il est prévu que le Sandero conserve une offre de moteurs à combustion, incluant des variantes hybrides. Basé sur la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan, le nouveau Sandero pourrait également proposer une option hybride conventionnelle, compatible avec cette architecture.

Des Technologies de Batterie Innovantes

Le choix en matière de batteries semble également orienté vers des solutions plus économiques. Le Vot a évoqué l’utilisation de technologies comme le fosfate de fer et lithium ou les batteries à ions de sodium, plutôt que de coûteuses batteries lithium-ion. « Ce n’est peut-être pas la meilleure option, mais c’est une option économique, » a-t-il affirmé.

Alors que Dacia continue d’explorer des moyens d’améliorer la rentabilité de ses véhicules électriques à des prix compétitifs, l’arrivée de cette version améliorée du Sandero devrait répondre aux attentes d’un public cherchant à combiner économie et respect de l’environnement.