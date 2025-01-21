Cette banque a perdu 8 traders Forex mais a pourtant généré 50 millions de dollars : découvrez comment !

Reconstruction Aggressive de la Division des Options Forex chez Nomura

Nomura Holdings entreprend une refonte significative de sa division des options de change (Forex) suite à des départs massifs au sein de ses principaux centres de trading. Ce mouvement marque un tournant crucial dans la stratégie des dérivés de ce géant financier japonais, comme l’indique Bloomberg.

Des Départs de Talents au Sein de l’Équipe d’Options FX

La division des options FX de la banque, qui a récemment enregistré des gains impressionnants grâce à des positions de trading liées aux élections américaines, a connu une fuite notable de talents au cours de l’année écoulée. Selon des sources du secteur, environ huit traders ont quitté les bureaux de Londres et de New York, majoritairement des professionnels ayant rejoint la banque depuis 2022.

Pour faire face à ces défis, Nomura a désigné David Leigh, un trader chevronné ayant précédemment travaillé chez Deutsche Bank, pour mener les efforts de reconstruction. Sous la direction de l’équipe restante, incluant Nagaraj Pangal, la division a montré de la résilience en générant environ 50 millions de dollars ces derniers mois, en grande partie grâce à des stratégies de trading liées aux élections présidentielle américaines.

« En tant qu’activité rentable pour Nomura, nous continuerons à investir », a déclaré un porte-parole de Nomura à Bloomberg.

Depuis le début de son exercice fiscal en avril, la division a déjà enregistré 60 millions de dollars de revenus, s’appuyant sur les 50 millions de dollars de l’année précédente. Les acteurs du marché ont constaté une forte hausse de l’indice du dollar durant la période entourant la victoire électorale de Donald Trump, créant des conditions favorables pour les traders de devises.

Parallèlement, Nomura a observé une augmentation de 400 % du trading algorithmique FX par ses clients depuis janvier 2023.

Recherche de Nouveaux Traders FX

La priorité immédiate de Leigh est de recruter des traders expérimentés afin de renforcer l’équipe affaiblie. Le marché des options FX, connu pour sa complexité et sa dépendance à la construction manuelle des prix, exige des professionnels hautement qualifiés capables de naviguer dans ses subtilités.

Cette reconstruction fait suite au départ de Kevin Connors, qui a rejoint Nomura en 2021 pour développer ses opérations de trading de devises. Avant son départ en septembre 2024, Connors avait souligné l’importance stratégique du bureau des options FX dans l’amélioration des offres proposées aux clients de la banque.

Le moment choisi par Nomura pour son initiative de reconstruction coïncide avec une dynamique plus large dans l’industrie, alors que les revenus mondiaux des options FX ont atteint 2,5 milliards de dollars en 2024, dépassant les 2,3 milliards de dollars de l’année précédente.

Un Nouveau PDG pour l’Europe

Leigh n’est pas la seule nouvelle nomination chez Nomura. Comme l’a rapporté Finance Magnates il y a deux mois, John Tierney a été nommé PDG de Nomura Europe Holdings et Nomura International, succédant à Jonathan Lewis après une décennie à ce poste.

Jonathan Lewis, qui a occupé le poste de PDG depuis décembre 2014, a joué un rôle essentiel pour aider l’entreprise à surmonter de nombreux défis majeurs, y compris le Brexit, la pandémie de COVID-19, et d’importantes réformes réglementaires.

Bien qu’il se retire de son poste de PDG, Lewis continuera d’être impliqué dans l’organisation. Il passera à des rôles non exécutifs et présidera plusieurs conseils de filiales, y compris Nomura Financial Products Europe et Instinet Europe.

Quant à Leigh lui-même, son parcours professionnel jusqu’en novembre 2024 était principalement concentré sur Deutsche Bank, où il a passé près de deux décennies. Au cours de cette période, il s’est impliqué dans le trading sur le marché des devises, et ces derniers mois, il a occupé le poste de responsable des devises européennes.