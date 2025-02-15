Résumé hebdomadaire : eToro annonce son introduction en bourse, les traders prop plaident pour une réglementation, et bien plus encore.

eToro dépose son dossier d’introduction en bourse

Cette semaine, l’actualité économique est marquée par la décision d’eToro de déposer un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour une introduction en bourse (IPO) prévue. Cet IPO dépendra de l’achèvement par la SEC de l’examen de la déclaration d’enregistrement, et sera influencé par les conditions du marché ainsi que par d’autres facteurs. Cependant, eToro n’a pas encore fixé de calendrier précis pour la réalisation de cette offre.

Un nouvel essai pour eToro

Ceci n’est pas la première tentative d’eToro pour entrer en bourse. En 2021, la plateforme avait envisagé une fusion avec un SPAC évaluée à 10,4 milliards de dollars, mais avait dû abandonner ce projet en raison de conditions de marché difficiles. En 2023, eToro a levé 250 millions de dollars avec une valorisation de 3,5 milliards de dollars, indiquant un rebond résultant de la hausse des marchés boursiers et des cryptomonnaies.

‘We definitely are eyeing the public markets’: eToro CEO considers IPO after scrapped SPAC deal https://t.co/c5UFrZQpLQ — CNBC (@CNBC) February 26, 2024

Changements de propriété et expansions stratégiques

Désinvestissement dans Saxo Australia

Par ailleurs, en Australie, Saxo Australia, la division du pays de Saxo Bank, a changé de propriétaire suite à l’acquisition d’une participation majoritaire par la société sud-africaine DMA. Annoncé ce lundi, DMA, un fournisseur de technologies pour les conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine, a acquis 80,1 % de l’entreprise australienne, tandis que Saxo Bank conservera 19,9 %.

Cette acquisition intervient alors que Saxo Bank cherchait des acheteurs potentiels après une tentative infructueuse de rendre l’entreprise publique. Selon des sources, plusieurs offres ont été reçues par la banque danoise, bien que rien n’ait été confirmé jusqu’à présent. Les deux entreprises prévoient de finaliser la transaction au cours du second semestre 2025, bien que les détails financiers demeurent inconnus.

Capital.com renforce son partenariat

Dans le domaine du forex et du CFD, la plateforme de trading en ligne Capital.com a élargi son partenariat avec le London Stock Exchange Group pour intégrer des services de données de marché et d’analyses alimentées par l’IA. Cette collaboration survient alors que le courtier fait état d’une augmentation significative des volumes de trading, en particulier dans la région MENA.

Les utilisateurs de Capital.com auront accès aux flux d’actualités en temps réel, aux données de marché et aux outils d’analyse de sentiment de LSEG. La plateforme de trading, qui traite environ 147 milliards de dollars de volumes mensuels, intégrera ces nouvelles fonctionnalités au sein de son infrastructure existante, servant plus de 750 000 traders à travers le monde.

Réaménagements et ajustements sur le marché

Changement de nom pour MyFundedFX

Dans le secteur volatile du trading propriétaire, MyFundedFX a changé de nom pour devenir Seacrest Funded. Ce nouveau nom aligne la plateforme avec le courtier récemment lancé, Seacrest Markets. Toutefois, la marque MyFunded Futures reste opérationnelle, offrant toujours des services de trading avec des instruments à terme, du moins pour le moment.

Cette récente rebranding indique que la société souhaite mieux se positionner en tant que plateforme de trading propriétaire soutenue par un courtier. Un sondage réalisé par PipFarm, une autre marque de trading, a révélé qu’environ 60 % des traders font confiance aux plateformes de trading propriétaires soutenues par des courtiers.

Dans le même temps, Sway Markets, un courtier en contrats pour différence (CFD), suspend ses opérations. L’entreprise, en ligne depuis 2021, a « nettoyé » tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Son site web est inaccessible, et son profil sur X (anciennement Twitter) affiche « vendu ». Cependant, les activités de Sway Funded, une société de trading propriétaire lancée il y a moins d’un an, restent inchangées.

Réglementation renforcée pour CySEC

Enfin, la Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) a annoncé que ses priorités pour 2025 porteront sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et la réglementation des crypto-actifs (MiCA) sur le marché financier. Alors que l’IA transforme les marchés financiers et que l’influence des promoteurs financiers en ligne augmente, CySEC met en place des attentes de conformité plus strictes.

« Les priorités de supervision pour 2025 guident les entités réglementées sur les mesures croissantes qu’elles doivent prendre pour se conformer à une réglementation en évolution tout en adressant les risques de marché émergents, tels que l’adoption généralisée de l’IA et la montée de la promotion en ligne de produits financiers par des influençeurs », a déclaré le président de CySEC, Dr George Theocharides.

Incidents notables et nouvelles initiatives

Tirs dans une société d’investissement à Limassol

Dans un autre registre, une nuit calme à Limassol a viré au drame lorsque un tireur masqué a ouvert le feu sur le bureau d’une société d’investissement dans le quartier d’Ayios Andreas. L’attaque, survenue juste après minuit, aurait brisé une vitre alors que des employés se trouvaient à l’intérieur.

Les autorités sont actuellement à la recherche de l’auteur des tirs, qui a pris la fuite à moto. La police de Limassol a été alertée de l’incident vers 1h00. Selon des témoins, un homme vêtu de vêtements sombres et portant un casque a tiré plusieurs coups avant de s’échapper.

Lancement d’un nouvel institut de trading par FXStreet

De plus, FXStreet a lancé l’International Trading Institute. « L’idée initiale était de créer une université pour proposer un programme de baccalauréat de quatre ans, mais cela serait très difficile, » a déclaré Francesc Riverola, président de l’Institut International de Trading. L’institut prévoit de délivrer un Master aux traders, avec l’intention d’étendre ses offres à des cours en présentiel à l’avenir.

Expansion de Revolut en Europe

Ailleurs, Revolut envisage de se développer en Espagne et en Europe avec de nouvelles options de paiement par versement. La puissance bancaire numérique a lancé une option de paiement par versement pour ses clients de crédit en Espagne, en Irlande et en Pologne.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de répartir des achats de plus de 50 euros en versements fixes, avec des taux d’intérêt plus bas que ceux des cartes de crédit traditionnelles. Le système offre également la possibilité de choisir de payer en plusieurs fois à la fin du mois, ce qui peut générer des taux d’intérêt plus élevés.

Gemini approchant de nouvelles offres crypto

Enfin, dans le secteur des cryptomonnaies, l’échange de cryptomonnaies Gemini, qui a récemment choisi Malte comme son hub européen, a reçu l’approbation de principe pour une licence d’entreprise d’investissement de l’Autorité des services financiers de Malte (MFSA). Une fois la licence accordée, l’échange pourra proposer des options et des futures réglementés, incluant des instruments de contrats pour différence (CFD) dans l’Espace économique européen (EEE).