Révélateur de nos préférences et des tendances du marché : découvrez les voitures les plus populaires dans chaque pays d’Europe.

Le Dacia Sandero, roi des ventes automobiles en Europe en 2024

En 2024, le paysage automobile européen a été marqué par la montée fulgurante du Dacia Sandero, qui a surpassé des modèles emblématiques tels que le Volkswagen Golf. Voici un aperçu des tendances et des classements des ventes de voitures à travers le Vieux Continent.

Le Dacia Sandero en tête des ventes

Le Dacia Sandero s’impose comme le véhicule le plus vendu en Europe, avec un impressionnant total de 268.101 unités écoulées, dont 32.994 en Espagne. Ce chiffre représente une augmentation de 14 % par rapport à 2023. En deuxième position, on trouve le Renault Clio, avec 216.317 unités vendues (+7 %), suivi de près par le Volkswagen Golf, qui affiche 215.715 ventes (+17 %).

Au total, l’Europe a enregistré 12,91 millions de nouvelles immatriculations, affichant une légère hausse de 0,9 % par rapport à l’année précédente, en grande partie grâce à l’engouement pour les voitures hybrides. L’Espagne se distingue comme le seul marché majeur à connaître une croissance significative, augmentant de 7,1 % par rapport à l’année dernière. En revanche, des marchés comme la France, l’Allemagne et l’Italie ont enregistré des baisses respectives de 3,2 %, 1 % et 0,5 %.

Un classement varié à travers l’Europe

Chaque pays présente ses propres préférences en matière de véhicules. En Italie, le Fiat Panda conserve sa position de leader avec 99.871 unités vendues, suivi par le Dacia Sandero (60.380 unités) et le Jeep Avenger (41.184 unités). En Allemagne, les modèles Volkswagen dominent le marché, avec le Golf en tête (100.183 unités), suivi du T-Roc (75.398 unités) et du Tiguan (67.057 unités).

En France, le Renault Clio reste le véhicule le plus prisé avec 91.435 unités, suivi du Peugeot 208 (88.918 unités) et du Dacia Sandero, qui complète le podium avec 75.978 unités. En Espagne, après le Dacia Sandero, le Toyota Corolla et le Seat Ibiza occupent respectivement la deuxième et la troisième places, avec 22.129 et 22.021 unités vendues.

Au Royaume-Uni, le Ford Puma figure en première position avec 48.340 unités écoulées, suivi du Kia Sportage (47.163 unités) et du Nissan Qashqai (42.418 unités).

Une transition vers l’électricité

Alors que de nombreux pays continuent de privilégier les véhicules à combustion, une nette tendance vers l’électrique émerge dans des nations comme le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. En Norvège, par exemple, 89 % des nouvelles immatriculations, soit 114.400 voitures, étaient électriques, en hausse par rapport aux 82,4 % de 2023. Les modèles les plus populaires comprenaient le Tesla Model Y et le Tesla Model 3, suivis par d’autres marques comme Volvo et Volkswagen.

En conclusion, le Dacia Sandero a non seulement capturé l’attention du marché, mais la transition vers des véhicules durables et électriques devient de plus en plus manifeste à travers l’Europe, visant à réduire les émissions et favoriser la mobilité propre.