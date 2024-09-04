La Golf de Volkswagen doit-elle tirer sa révérence ? La réponse du directeur du design est sans équivoque.

La Golf de Volkswagen, véritable figure emblématique de l’automobile, se retrouve aujourd’hui au cœur des débats quant à son avenir. Face à une concurrence féroce et à l’émergence de nouvelles tendances, la question de son maintien se pose avec insistance. Dans ce contexte, le directeur du design de la marque apporte une réponse sans équivoque, laissant entrevoir les possibles changements à venir pour ce modèle emblématique.

La Golf peut-elle encore jouer un rôle central pour Volkswagen ?

Lorsqu’on parle de la place d’un classique comme la Volkswagen Golf dans l’avenir de l’industrie automobile, inutile de chercher longtemps une réponse du côté de Andreas Mindt. Le directeur du design de la marque, en poste depuis février 2023, est fermement convaincu de son importance. Connu pour avoir participé à la création de la septième génération de la Golf, Mindt est lié de manière intime à ce modèle emblématique. Il voit en la Golf un pilier sur lequel Volkswagen peut continuer à s’appuyer, même face à une industrie en plein bouleversement.

Un tournant dans le design Volkswagen

Depuis sa nomination, Andreas Mindt a imprimé sa marque en introduisant le concept-car ID.2 all en mars 2023. Contrairement aux ID.3 et ID.4, qui avaient une mission de renouveau post-Dieselgate, l’ID.2 all revient aux fondamentaux. Pour Mindt, la tradition est un atout majeur pour VW, surtout face à des concurrents émergents tels que les constructeurs chinois, qui ne bénéficient pas d’un tel patrimoine. Cette philosophie s’étendra également à la future Golf, quels que soient les défis à venir concernant son type de motorisation.

La Golf vers une identité renouvelée

Pour le patron du style VW, une future Golf devra être immédiatement reconnaissable, même sans badges ni logos. Mindt insiste sur des proportions élégantes et robustes: une carrosserie fine, des voies larges et des arches de roues marquées. L’électrification pourrait apporter des éléments supplémentaires comme des courts porte-à-faux et un long empattement, mais elle pose aussi des défis, notamment l’intégration des batteries qui peut rehausser les carrosseries.

Le rôle des modèles performants dans l’ère électrique

La transition vers l’électrique n’exclut pas les versions sportives. Andreas Mindt affirme que même dans les voitures électriques, il y a de la place pour des modèles GTI et R, ce qui signifie que la Golf pourrait continuer à satisfaire les amateurs de performance tout en adoptant de nouvelles technologies.

Golf de Volkswagen Analyse d’Andreas Mindt Modèle phare depuis des décennies Crucial pour l’avenir de VW Adaption au 100% électrique Volkswagen ID.2 all Riche tradition Atout contre nouveaux entrants Reconnaissabilité visuelle Design marqué et distinct Carrosserie large et élégante Proportions importantes Marché des sportives Place pour GTI et R électriques Historique de l’ID.3 et ID.4 Choix de design discutables Batteries et design Intégration complexe Résilience post-Dieselgate Retour aux fondamentaux