Le Football à l’Ère de la Crypto : Tether Investit dans la Juventus et Fait Exploser le Fan Token

Juventus trouve un soutien inattendu dans le monde des cryptomonnaies

Dans un développement inédit, le club de football emblématique Juventus FC a annoncé une prise de participation minoritaire de la part de Tether, un acteur majeur du secteur des cryptomonnaies. Ce partenariat, axé sur l’acquisition d’une part de 140 milliards de dollars en stablecoins, marque une étape significative dans le monde du sport et des investissements numériques.

Réaction du marché suite à l’investissement de Tether

L’entreprise d’investissement de Tether a confirmé vendredi dernier sa stratégie d’investissement dans le club turinois. Suite à cette annonce, les actions de la Juventus, cotées à la Bourse italienne, ont bondi de 2,5 %, selon Coindesk. De plus, le token fan de la Juventus (JUV) a connu une hausse explosive de 180 % en quelques minutes, avant de connaître un léger repli, d’après les données de CoinGecko.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, a souligné la vision de l’entreprise d’intégrer des actifs numériques et des technologies émergentes dans le secteur sportif. La Juventus, détenue par la famille Agnelli via leur société d’investissement Exor, possède une participation prédominante de 64 % dans le club, sans que cette dernière n’ait cédé d’actions à Tether.

Ces dernières années, le géant du football a rencontré des difficultés financières, ayant levé près de 900 millions d’euros en trois appels de fonds auprès de ses actionnaires pour stabiliser sa situation financière. Le club a enregistré une perte de 200 millions d’euros lors de son dernier exercice financier clos le 30 juin.

L’expansion des investissements de Tether

Tether ne se limite plus à son activité de stablecoin, ayant déclaré un profit de 13 milliards de dollars l’année dernière. L’entreprise s’illustre maintenant par une expansion agressive dans les domaines de l’intelligence artificielle, des paiements et de l’énergie. La prise de participation dans la Juventus marque une nouvelle étape dans la diversification de son portefeuille d’investissements.

Ce partenariat intervient alors que la Juventus tente de se remettre d’une période turbulente. Après avoir dominé la Serie A pendant près d’une décennie, le club a été frappé par un scandale comptable lié aux transferts de joueurs et à la gestion des salaires, entraînant une exclusion des compétitions européennes la saison passée. Actuellement classée cinquième en Serie A, la Juventus est également engagée dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven.

Le secteur sportif accroît son adoption des entreprises de cryptomonnaies en tant que sponsors et investisseurs. Les tokens de fans, les partenariats blockchain et les parrainages soutenus par des cryptomonnaies se font de plus en plus courants dans le football. La participation de Tether dans la Juventus renforce cette tendance, alors que les entreprises d’actifs numériques cherchent à obtenir une visibilité grand public à travers des projets sportifs de haut niveau.