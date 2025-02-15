Logan Paul défie Lionel Messi sur le ring : « Ce n’est qu’à cette condition que je te pardonnerai pour le procès ».

Résumé : Logan Paul, frère de Jake Paul, ne cesse d’attirer l’attention. Après avoir déclaré vouloir vaincre Gervonta Davis en boxe, il s’en prend désormais à Lionel Messi en raison de différends juridiques autour de leurs marques respectives de boissons hydratantes. Ce nouvel affrontement pourrait marquer une escalade dans la rivalité entre ces deux figures emblématiques.

Une guerre commerciale entre deux marques

Suite aux controverses et aux différences de conception, les responsables de la marque Mas + ont décidé d’intenter une action en justice contre Prime devant un tribunal de New York en octobre dernier. Ils affirment que leur produit ne viole pas la propriété intellectuelle de leurs concurrents.

Ces responsables ont également accusé Prime de pratiques déloyales dans ses stratégies marketing, en présentant une analyse démontrant que les consommateurs parviennent à distinguer les deux boissons sportives.

Un mois après cette attaque, les avocats de KSI et Logan Paul ont réagi avec une contrevérité, soutenant que la marque Mas + avait illégalement usurpé leurs designs commerciaux et semé la confusion chez les consommateurs en raison de la similarité des produits.

Pour l’heure, les preuves continuent d’être examinées et aucun verdict final n’a été prononcé, mais Logan Paul a réitéré son défi à la superstar argentine.

Logan Paul défie Messi

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Logan Paul a réagi à des informations selon lesquelles il aurait été poursuivi par la marque de Messi pour plagiat. Le combattant de la WWE ne s’est pas laissé faire et a réagi avec son style caractéristique :

« Frère, c’est vous qui nous avez copiés. Tout le monde l’a vu, ils ont constaté ce que vous avez fait. Nous avons introduit une action en justice, attendez une minute, c’est injuste, évidemment nous avons déposé une contre-plainte. Si tu ne peux battre le meilleur, tu dois être le meilleur, mais ça, c’est illégal, c’est notre design. Nous nous défendons et c’est du harcèlement ? »

C’était l’une des déclarations marquantes de Logan Paul dans cette vidéo, où il a également adressé un message direct à l’attaquant de l’Inter Miami.

« Blague à part, je te jure que je considérerais abandonner la poursuite, mais seulement si… Logan Paul contre Messi. Rendez-vous sur le ring, frère, » a-t-il conclu la vidéo de manière ironique.