Le yoga : votre allié pour des performances sportives de haut niveau !

Temps de lecture : 3 minutes

De plus en plus d’athlètes et de sportifs de haut niveau font confiance au yoga pour améliorer leurs performances. Ceux-ci ont bien compris que cette discipline millénaire présente de nombreux avantages pour le corps et l’esprit, notamment en termes de souplesse, de force, d’équilibre et de concentration.

Nous verrons comment intégrer le yoga à votre entraînement pour atteindre des performances sportives optimales.

Les bénéfices du yoga sur la performance sportive

Le yoga est un excellent complément aux activités sportives, permettant de travailler sur plusieurs aspects importants pour la pratique sportive. Notons la souplesse : le yoga aide à étirer les muscles et les tendons, ce qui favorise une meilleure amplitude de mouvement et une diminution des risques de blessures. Mais aussi :

La force : certaines postures de yoga sollicitent les muscles en profondeur, renforçant ainsi le corps de manière globale et harmonieuse.

certaines postures de yoga sollicitent les muscles en profondeur, renforçant ainsi le corps de manière globale et harmonieuse. L’équilibre : de nombreuses postures de yoga mettent en jeu la proprioception et l’équilibre, deux compétences essentielles dans la pratique de nombreux sports.

de nombreuses postures de yoga mettent en jeu la proprioception et l’équilibre, deux compétences essentielles dans la pratique de nombreux sports. La concentration : la pratique régulière du yoga permet de développer votre capacité à vous recentrer sur vous-même et à mieux gérer vos émotions, des qualités primordiales pour la performance sportive.

la pratique régulière du yoga permet de développer votre capacité à vous recentrer sur vous-même et à mieux gérer vos émotions, des qualités primordiales pour la performance sportive. La récupération : en favorisant la détente musculaire et l’apaisement du système nerveux, le yoga est un allié de choix pour une récupération optimale après l’effort.

Les postures de yoga adaptées aux sportifs

Pour intégrer le yoga à votre entraînement, nul besoin d’être un expert en la matière. Parmi les postures simples et accessibles qui vous aideront à développer les qualités nécessaires à une bonne performance sportive citons le chien tête en bas (Adho Mukha Svanasana) qui étire tout le dos, les épaules, les bras et les jambes, améliorant la souplesse globale du corps.

La fente avancée (Anjaneyasana) est également une des postures accessibles aux débutants. C’est un étirement profond des hanches et des cuisses qui renforce également les muscles de soutien autour du bassin et du tronc.

N’oublions aussi pas la chaise (Utkatasana), une posture qui sollicite les muscles des jambes et du tronc, développant force et endurance. L’équilibre sur un pied (Vrksasana) : cette pose met à l’épreuve la concentration et l’équilibre, tout en renforçant les muscles stabilisateurs de la cheville et du pied.

La torsion assise (Ardha Matsyendrasana) est excellente aussi. En plus d’améliorer la mobilité de la colonne vertébrale, cette posture favorise une bonne digestion et une meilleure récupération après l’effort.

Le yoga et le cycle menstruel : un atout pour les sportives

Une étude des centres de training PureGym révélait en octobre 2022 que « plus de 3 femmes sur 5 ont déclaré que leur cycle menstruel affectait leur programme d’entraînement » et que plus des trois-quarts trouvaient qu’il était difficile d’effectuer la même séance selon la phase de leur cycle.

Connaître le fonctionnement de votre cycle menstruel et son influence sur le corps et l’esprit est essentiel pour adapter sa pratique sportive et tirer parti du yoga en tant qu’allié.

Phase folliculaire : durant cette phase où l’énergie est au maximum, nous vous recommandons de pratiquer un yoga dynamique comme le Vinyasa ou l’Ashtanga pour soutenir la performance sportive.

durant cette phase où l’énergie est au maximum, nous vous recommandons de pratiquer un yoga dynamique comme le Vinyasa ou l’Ashtanga pour soutenir la performance sportive. Phase ovulatoire : privilégiez des postures qui renforcent l’équilibre et la concentration, car le taux d’oestrogènes peut influencer notre stabilité et notre coordination.

privilégiez des postures qui renforcent l’équilibre et la concentration, car le taux d’oestrogènes peut influencer notre stabilité et notre coordination. Phase lutéale : lors de cette période prémenstruelle souvent synonyme de fatigue, nous vous conseillons de vous tourner vers le yoga Restauratif ou le Yin Yoga, des options intéressantes pour privilégier la détente et la récupération.

lors de cette période prémenstruelle souvent synonyme de fatigue, nous vous conseillons de vous tourner vers le yoga Restauratif ou le Yin Yoga, des options intéressantes pour privilégier la détente et la récupération. Phase menstruelle : nous vous invitons à miser sur des postures qui étirent les muscles pelviens et soulagent la tension du bas du dos, comme la pose du pigeon ou la torsion assise.

Le yoga peut être un allié précieux pour améliorer vos performances sportives, que ce soit grâce à sa capacité à développer souplesse, force, équilibre et concentration, ou encore en vous aidant à mieux comprendre votre corps et adapter votre pratique en fonction de votre cycle menstruel. Nous vous recommandons d’intégrer régulièrement le yoga à votre entraînement pour en tirer tous les bénéfices !