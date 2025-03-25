Chelsea en pleine révolution : le club londonien fait ses adieux à Stamford Bridge.

Le monde du football a connu ces dernières années une modernisation significative, notamment sur le plan architectural. De nombreuses équipes ont choisi de construire de nouveaux stades ou centres sportifs qui répondent aux besoins du temps et intègrent toutes les innovations possibles.

Dans cette dynamique, Chelsea, le club londonien, a récemment fait parler de lui. Initialement, une relocalisation vers un nouveau stade avait été envisagée. Les plans de réaménagement prévoyaient un budget de 500 millions de livres et un stade de 60 000 places. Le projet avait été lancé en 2015, sous la direction de Roman Abramovich, mais a été abandonné trois ans plus tard.

Un déménagement vers Earls Court en projet

Selon un rapport de The Sun publié en février dernier, le propriétaire actuel de Chelsea, Todd Boehly, envisage de déplacer le siège du club de Stamford Bridge, spécifiquement vers Earls Court. « Je pense que nous devons penser à long terme et à ce que nous essayons d’accomplir. Nous avons une grande opportunité de développement de stade que nous devons saisir, » a déclaré Boehly à Bloomberg.

Néanmoins, il a reconnu la difficulté de trouver un nouveau domicile : « En termes d’infrastructure sportive, nous sommes à l’avant-garde de la vague sportive. Nous avons entre 16 et 20 ans pour résoudre ce problème. Évidemment, la situation à Londres est vraiment complexe. Ce n’est pas comme si nous construisions quelque chose au milieu d’un environnement rural. »

Critiques et gestion actuelle

En plus de la possible relocalisation du stade, Boehly a abordé sa gestion et les commentaires négatifs qu’il a reçus durant son mandat à Chelsea : « La critique est normale. Plus vite vous apprenez que vous ne pourrez pas rendre toutes les personnes heureuses, plus vite vous pourrez obtenir votre liberté. Ainsi, vous n’avez pas à vivre avec leurs mots. »

Enfin, le dirigeant du club londonien a évoqué la politique de transfert actuelle et celle des années passées : « On ne peut pas tourner à gauche puis à droite toutes les trois minutes. Il est difficile de trouver les joueurs que nous voulons. On ne les trouve pas dans un supermarché. »