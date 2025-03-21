Un cri mexicain : le « golazo » de Raul Jimenez propulse « El Tri » en finale.

Raúl Jiménez démontre que ses meilleurs jours sont loin d’être derrière lui. Après une période difficile ces dernières années, l’attaquant mexicain a prouvé son retour en grande forme en menant le Mexique à une victoire 2-0 contre le Canada lors des demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF, jeudi dernier.

Avec deux buts, Jiménez a non seulement propulsé son équipe vers la finale, mais a aussi rappelé aux fans l’étendue de son talent sur le terrain. Le match, qui s’est déroulé au SoFi Stadium, a débuté en fanfare alors que Jiménez n’a pas tardé à laisser son empreinte, enflammant ainsi les supporters dès le début.

Une première victoire éclatante

À peine une minute après le coup d’envoi, il a profité d’un rebond dans la surface de réparation pour décocher un tir bas et précis qui a trompé le gardien canadien, D.S. Clair, offrant ainsi au Mexique une avance rapide de 1-0. Jiménez a confirmé ses exploits à la 75e minute, en exécutant un coup franc magnifique, le ballon se logeant dans le coin supérieur gauche pour sceller la victoire.

Cette victoire offre au Mexique l’opportunité de marquer l’histoire. Dimanche, l’équipe affrontera le Panama en finale, avec pour objectif de remporter leur premier titre de Ligue des Nations depuis la création de la compétition. Ce succès est également un excellent suivi de leur triomphe lors de la Coupe d’Or 2023, titre qu’ils défendront plus tard cet été.

Un tournant crucial pour l’équipe

Bien que le SoFi Stadium n’ait pas été complet, l’affluence a été solide, surtout après le résultat surprenant de l’autre match de la soirée : l’élimination des États-Unis par le Panama. Le Canada, dirigé par l’entraîneur Jesse Marsch, jouera désormais dans le match pour la troisième place dimanche.

Pour Jiménez, cette performance symbolise un retour à la compétition, tandis que pour le Mexique, cette victoire représente une chance de récupérer la suprématie régionale. Avec un élan favorable, El Tri a les yeux fermement rivés sur le soulèvement du trophée et sur la poursuite de sa résurgence sur la scène internationale.