Palmarès de la Ligue des Nations de la Concacaf : Découvrez les équipes qui ont marqué l’histoire du tournoi.

Le Championnat de la Ligue des nations Concacaf est un tournoi récemment créé qui rassemble toutes les équipes nationales de la Confédération de football d’Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, affiliée à la FIFA. Inauguré en 2019, ce tournoi a jusqu’à présent connu un seul vainqueur, qui ne pourra pas défendre son titre lors de cette édition.

Quelle sera l’issue de cette édition de la Finale à Quatre ?

Les finalistes de cette ‘Final 4’ sont le Mexique et le Panama, qui s’affrontent pour remporter le championnat. Aucune des deux équipes n’a encore remporté la Ligue des nations Concacaf.

L’équipe nationale mexicaine se bat pour la suprématie dans la Ligue des nations Concacaf 2024-25, après avoir dominé le Canada en demi-finale. Les Mexicains ont remporté la victoire jeudi dernier grâce à des buts de Raul Jimenez, qui a ouvert le score dès la première minute et a marqué à nouveau sur coup franc à la 75ème minute.

De son côté, le Panama a surpris tout le monde en éliminant les États-Unis lors de l’autre demi-finale, grâce à un but tardif de Cecilio Waterman. Le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de l’équipe du Canal, leur offrant ainsi le précieux sésame pour la finale.

USMNT, les champions indiscutés

Pour mieux comprendre le contexte, voici un bref historique du tournoi. La Ligue des nations Concacaf a vu le jour en 2019 dans le but d’offrir aux équipes nationales d’Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes l’opportunité de concourir en dehors des qualifications pour la Coupe du Monde et d’acquérir de l’expérience en chemin.

À ce jour, les États-Unis sont la seule équipe à avoir remporté la Ligue des nations Concacaf. Les Stars and Stripes ont soulevé le trophée lors des trois éditions disputées :