USMNT contre Panama : Heure du coup d’envoi et guide de diffusion de la demi-finale de la Ligue des Nations Concacaf 2025.

Les États-Unischampion de la Ligue des Nations. Pour atteindre la finale, l’équipe devra d’abord battre Panama lors du match de demi-finale.
Sommaire
Un parcours impressionnant vers les demi-finales
L’équipe nationale masculine de football des États-Unis (USMNT) a atteint cette étape du tournoi grâce à une victoire cumulée de 5-2 contre la Jamaïque lors des quarts de finale, qui se sont déroulés en novembre. Bien que les Stars and Stripes aient déjà remporté le titre à trois reprises, une victoire cette année constituerait le premier titre sous la direction de Pochettino.
Il est à noter que l’entraîneur argentin a pris les rênes de l’équipe en septembre dernier, moins de deux ans avant que les États-Unis co-organisent la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Panama : un adversaire redoutable
Panama tentera d’éliminer les champions en titre, ayant prouvé être un adversaire difficile pour l’USMNT dans le passé. En effet, Panama a battu les États-Unis en demi-finale de la Gold Cup 2023 et lors de la Copa América 2024. Ce dernier résultat a conduit à la séparation éventuelle de Gregg Berhalter, alors entraîneur de l’équipe.
Cependant, les Nord-Américains ont pris leur revanche en battant les Panamiens 2-0 à l’occasion du premier match de Pochettino à la tête de l’équipe. L’équipe qui atteindra la finale fera face au vainqueur du match entre le Canada et le Mexique, lors d’une finale prévue pour le dimanche suivant.
Quand se déroule le match États-Unis contre Canada ?
Le match se déroulera le jeudi 20 mars à 19h HE / 16h HP.
Diffusion du match
Vous pouvez suivre la rencontre sur Universo, Telemundo, Peacock et Fox Sports 1, ainsi que sur Paramount+ ou Univision.
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