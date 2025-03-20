Les nouveaux radars de la DGT qui infligent déjà des amendes cette semaine et mettent les conducteurs en alerte.

Les nouveaux radars de la DGT qui infligent déjà des amendes cette semaine et mettent les conducteurs en alerte.

Rédaction :Antoine Blondain

Résumé de l’article

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie de sécurité routière, le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé l’installation de nouveaux radars en Espagne. Cette initiative vise à réduire le nombre d’accidents de la route, qui avaient causé 1 154 décès en 2023. La Direction Générale de la Trafic (DGT) a déjà mis en place 7 radars en Galice qui commencent à sanctionner les excès de vitesse.

Nouveaux radars en Espagne : une mesure pour sauver des vies

C’est avec la déclaration « Les radars sauvent des vies » que Fernando Grande-Marlaska a lancé, en janvier, une nouvelle phase d’installation de contrôles de vitesse en Espagne. Ces mesures surviennent après que les chiffres de l’accidentalité en 2023 ont montré une augmentation de 14 décès par rapport à l’année précédente. En tout, 122 nouveaux radars devraient être installés sur les routes espagnoles d’ici 2025.

Déploiement et fonctionnement des radars en Galice

La première vague de cette initiative a déjà été déployée fin janvier, avec l’installation de 24 nouveaux radars, dont 17 fixes et 7 mobiles. Tous ces dispositifs sont devenus opérationnels le 21 janvier. Le ministre a précisé que cette nouvelle stratégie repose sur un équilibre entre éducation et contrôle : « Si nous nous concentrons uniquement sur l’éducation, nous ne parviendrons pas à nos objectifs, mais un contrôle exclusif entraîne un rejet de la part des citoyens ».

Actuellement, sept de ces nouveaux radars en Galice ont commencé à verbaliser les conducteurs excédant les limites de vitesse. Avant cela, ces radars servaient uniquement à alerter les conducteurs par courrier des infractions détectées suivies éventuelles de sanctions. Après un mois de période d’information, il est maintenant temps de sanctionner les contrevenants à la loi.

Localisation des radars en Galice

En Galice, trois radars ont été installés dans la province de La Corogne, deux dans celle d’Ourense, un à Pontevedra et un autre à Lugo. Parmi ces sept dispositifs, cinq sont fixes et deux mobiles. Voici la liste détaillée des emplacements :

  • Pontevedra : N-550, kilomètre 84,150
  • Ourense : N-525, kilomètre 227,880
  • Ourense : OU-536, radar mobile entre les kilomètres 25,850 et 28,040
  • La Corogne : AC-221, kilomètre 2,500
  • La Corogne : AC-841, kilomètre 9,800
  • La Corogne : AC-552, radar mobile entre les kilomètres 26,275 et 27,300
  • Lugo : LU-862, kilomètre 74,150

Avec cette mesure, la DGT espère significativement réduire les accidents de la route et ainsi préserver des vies, en faisant appel à une nouvelle culture de la sécurité routière parmi les conducteurs.

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