Découvrez où se trouvent les 24 nouveaux radars récemment installés par la DGT en Espagne !

Installation de nouveaux radars en Espagne : un tournant pour la sécurité routière

La présidence du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a confirmé la mise en place de nouvelles mesures visant à réduire la mortalité sur les routes espagnoles. À travers l’installation de radars supplémentaires, l’objectif est de diminuer les accidents de la circulation, une problématique préoccupante selon le dernier bilan de la DGT. À partir de janvier 2025, 122 nouveaux dispositifs seront déployés sur les routes du pays.

Une réponse à l’augmentation des accidents

Lors d’une récente conférence de presse, le ministre Grande-Marlaska a qualifié de « inadmissibles » les statistiques de sinistralité routière, avec 1.154 personnes ayant perdu la vie sur les routes espagnoles. Il a affirmé que « les radars sauvent des vies » et que leur installation est une priorité pour les années à venir. Déjà, le 21 janvier, la Direction Générale de la Trafic (DGT) a commencé l’installation de 24 radars parmi les 122 prévus dans les prochaines années, comprenant 17 radars fixes et 7 radars de tronçon. Pour le ministre, ces dispositifs représentent « un élément clé » dans la réduction des accidents de la route et leurs conséquences tragiques.

Un déploiement progressif et informatif

Consciente du scepticisme des conducteurs face à ce déploiement, la DGT a précisé que les nouveaux radars ne commenceront pas immédiatement à infliger des amendes. Durant le premier mois, ils enverront des lettres informatives aux conducteurs captés en excès de vitesse. Les amendes commenceront donc à être appliquées à partir du 21 février. Ce déploiement se déroulera notamment dans les provinces de La Corogne, Asturies, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Málaga, Grenade, Alicante et Valence. La DGT assure que ces points de contrôle seront bien signalés sur les routes et intégrés dans les systèmes de navigation.