Découvrez les 17 nouveaux radars activés par la DGT dans 6 régions : huit d’entre eux sont des radars de tronçon !

La DGT renforce la sécurité routière avec l’installation de nouveaux radars

Le nombre total de radars confirmés par la Direction Générale de la Trafic (DGT) en Espagne a atteint 41 en ce début d’année 2025. Cette initiative fait partie d’une stratégie visant à réduire le nombre d’accidents de la route, après une année 2024 marquée par 1 154 décès dus à des accidents de la route. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait déjà annoncé l’intention de déployer jusqu’à 122 nouveaux radars pour améliorer la sécurité.

Nouveaux radars installés dans six communautés autonomes

La DGT a récemment confirmé l’activation de 17 nouveaux radars de vitesse qui seront installés dans différentes régions d’Espagne, dont Castilla et León, Castilla-La Mancha, la Communauté Valencienne, l’Andalousie, les Canaries et la Communauté de Madrid. Parmi ces nouveaux dispositifs, 9 seront fixes et 8 seront de type « tronçon ». Il est à noter que, durant le premier mois de leur fonctionnement, ces nouveaux radars ne seront pas utilisés pour sanctionner les conducteurs excédant les limites de vitesse, mais enverront simplement des lettres d’information aux conducteurs concernés.

Liste des nouveaux radars

Voici les nouveaux 17 radars que la DGT a installés, avec leurs emplacements précis :

Fixe – León, LE311, 11+250

– León, LE311, 11+250 Tronçon – Salamanca, SA20, 91+975 – 92+436

– Salamanca, SA20, 91+975 – 92+436 Tronçon – Castellón, N340, 960+050 – 961+000

– Castellón, N340, 960+050 – 961+000 Tronçon – Castellón, N340, 961+000 – 960+050

– Castellón, N340, 961+000 – 960+050 Fixe – Valencia, V31, 2+460 C – 6+350

– Valencia, V31, 2+460 C – 6+350 Fixe – Cádiz, A-491, 4+350

– Cádiz, A-491, 4+350 Fixe – Sevilla, A-49, 0+700

– Sevilla, A-49, 0+700 Fixe – Sevilla, A-8005, 5+818

– Sevilla, A-8005, 5+818 Fixe – Tenerife, TF5, 49,400

– Tenerife, TF5, 49,400 Fixe – Tenerife, TF66, 9,000

– Tenerife, TF66, 9,000 Fixe – Tenerife, TF65, 11,240

– Tenerife, TF65, 11,240 Tronçon – Tenerife, TF655, 2,165 – 3,132

– Tenerife, TF655, 2,165 – 3,132 Tronçon – Tenerife, TF655, 3,132 – 2,165

– Tenerife, TF655, 3,132 – 2,165 Fixe – Guadalajara, CM101, 17,460

– Guadalajara, CM101, 17,460 Tronçon – Madrid, M521, 26,915 – 27,885

– Madrid, M521, 26,915 – 27,885 Tronçon – Madrid, M521, 27,885 – 26,915

– Madrid, M521, 27,885 – 26,915 Fixe – Toledo, CM4010, 1,800

Ces installations s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation et de sécurité routière, et permettront bientôt de mieux encadrer la vitesse des conducteurs sur les routes espagnoles.