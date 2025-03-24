Découvrez les 17 nouveaux radars activés par la DGT dans 6 régions : huit d'entre eux sont des radars de tronçon !

Découvrez les 17 nouveaux radars activés par la DGT dans 6 régions : huit d’entre eux sont des radars de tronçon !

Rédaction :Antoine Blondain

La DGT renforce la sécurité routière avec l’installation de nouveaux radars

Le nombre total de radars confirmés par la Direction Générale de la Trafic (DGT) en Espagne a atteint 41 en ce début d’année 2025. Cette initiative fait partie d’une stratégie visant à réduire le nombre d’accidents de la route, après une année 2024 marquée par 1 154 décès dus à des accidents de la route. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait déjà annoncé l’intention de déployer jusqu’à 122 nouveaux radars pour améliorer la sécurité.

Nouveaux radars installés dans six communautés autonomes

La DGT a récemment confirmé l’activation de 17 nouveaux radars de vitesse qui seront installés dans différentes régions d’Espagne, dont Castilla et León, Castilla-La Mancha, la Communauté Valencienne, l’Andalousie, les Canaries et la Communauté de Madrid. Parmi ces nouveaux dispositifs, 9 seront fixes et 8 seront de type « tronçon ». Il est à noter que, durant le premier mois de leur fonctionnement, ces nouveaux radars ne seront pas utilisés pour sanctionner les conducteurs excédant les limites de vitesse, mais enverront simplement des lettres d’information aux conducteurs concernés.

Liste des nouveaux radars

Voici les nouveaux 17 radars que la DGT a installés, avec leurs emplacements précis :

  • Fixe – León, LE311, 11+250
  • Tronçon – Salamanca, SA20, 91+975 – 92+436
  • Tronçon – Castellón, N340, 960+050 – 961+000
  • Tronçon – Castellón, N340, 961+000 – 960+050
  • Fixe – Valencia, V31, 2+460 C – 6+350
  • Fixe – Cádiz, A-491, 4+350
  • Fixe – Sevilla, A-49, 0+700
  • Fixe – Sevilla, A-8005, 5+818
  • Fixe – Tenerife, TF5, 49,400
  • Fixe – Tenerife, TF66, 9,000
  • Fixe – Tenerife, TF65, 11,240
  • Tronçon – Tenerife, TF655, 2,165 – 3,132
  • Tronçon – Tenerife, TF655, 3,132 – 2,165
  • Fixe – Guadalajara, CM101, 17,460
  • Tronçon – Madrid, M521, 26,915 – 27,885
  • Tronçon – Madrid, M521, 27,885 – 26,915
  • Fixe – Toledo, CM4010, 1,800

Ces installations s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation et de sécurité routière, et permettront bientôt de mieux encadrer la vitesse des conducteurs sur les routes espagnoles.

Articles relatifs:

Lewis Hamilton Ambitionne de Créer une Ferrari F40 Moderne et Révolutionnaire.

Participez à l’enquête mondiale sur les fans de F1 2025 !

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2026 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service