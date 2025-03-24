Découvrez les 17 nouveaux radars activés par la DGT dans 6 régions : huit d’entre eux sont des radars de tronçon !

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La DGT renforce la sécurité routière avec l’installation de nouveaux radars
Le nombre total de radars confirmés par la Direction Générale de la Trafic (DGT) en Espagne a atteint 41 en ce début d’année 2025. Cette initiative fait partie d’une stratégie visant à réduire le nombre d’accidents de la route, après une année 2024 marquée par 1 154 décès dus à des accidents de la route. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait déjà annoncé l’intention de déployer jusqu’à 122 nouveaux radars pour améliorer la sécurité.
Nouveaux radars installés dans six communautés autonomes
La DGT a récemment confirmé l’activation de 17 nouveaux radars de vitesse qui seront installés dans différentes régions d’Espagne, dont Castilla et León, Castilla-La Mancha, la Communauté Valencienne, l’Andalousie, les Canaries et la Communauté de Madrid. Parmi ces nouveaux dispositifs, 9 seront fixes et 8 seront de type « tronçon ». Il est à noter que, durant le premier mois de leur fonctionnement, ces nouveaux radars ne seront pas utilisés pour sanctionner les conducteurs excédant les limites de vitesse, mais enverront simplement des lettres d’information aux conducteurs concernés.
Liste des nouveaux radars
Voici les nouveaux 17 radars que la DGT a installés, avec leurs emplacements précis :
- Fixe – León, LE311, 11+250
- Tronçon – Salamanca, SA20, 91+975 – 92+436
- Tronçon – Castellón, N340, 960+050 – 961+000
- Tronçon – Castellón, N340, 961+000 – 960+050
- Fixe – Valencia, V31, 2+460 C – 6+350
- Fixe – Cádiz, A-491, 4+350
- Fixe – Sevilla, A-49, 0+700
- Fixe – Sevilla, A-8005, 5+818
- Fixe – Tenerife, TF5, 49,400
- Fixe – Tenerife, TF66, 9,000
- Fixe – Tenerife, TF65, 11,240
- Tronçon – Tenerife, TF655, 2,165 – 3,132
- Tronçon – Tenerife, TF655, 3,132 – 2,165
- Fixe – Guadalajara, CM101, 17,460
- Tronçon – Madrid, M521, 26,915 – 27,885
- Tronçon – Madrid, M521, 27,885 – 26,915
- Fixe – Toledo, CM4010, 1,800
Ces installations s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation et de sécurité routière, et permettront bientôt de mieux encadrer la vitesse des conducteurs sur les routes espagnoles.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!