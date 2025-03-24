Participez à l’enquête mondiale sur les fans de F1 2025 !

La série de Formule 1 invite tous les passionnés à participer à son enquête mondiale de fans 2025. C’est une occasion unique de faire entendre votre voix sur ce qui compte le plus pour vous dans cet univers spectaculaire.

Les Résultats de l’Édition Précédente

Lors de la dernière enquête en 2021, Max Verstappen a été couronné pilote le plus populaire, tandis que Lando Norris est arrivé en seconde position, devenant le favori incontesté des fans de moins de 24 ans. Également, l’écurie McLaren a été désignée comme l’équipe préférée des aficionados.

Qui sera sur la plus haute marche cette fois-ci ? C’est à vous de le décider.

Une Enquête Internationale

L’enquête mondiale des fans de F1, réalisée en partenariat avec Motorsport Network, en est à sa quatrième édition, après celles de 2015, 2017 et 2021. Chaque édition précédente a enregistré plus de 200 000 réponses, et la F1 souhaite désormais connaître vos opinions.

Des milliers de fans ont déjà participé à l’enquête 2025, lancée le mois dernier. Avec la popularité croissante de la compétition et de sa base de fans, cette enquête représente une plateforme encore plus importante pour partager vos idées sur les équipes, les pilotes et les courses.

Au cœur de la F1 se trouvent les fans ; que vous soyez un fidèle suiveur ou un nouvel adepte, votre avis compte. Tous les participants auront également un accès exclusif aux résultats, offrant ainsi un aperçu unique sur la communauté mondiale de la F1.

L’enquête est actuellement ouverte aux fans du monde entier, et les résultats seront dévoilés plus tard cette année.

Participez à l’enquête dès maintenant.