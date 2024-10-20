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F1 – Grand Prix des États-Unis 2024 : Lando Norris s’empare de la pole position, tandis que Max Verstappen le suit de près et Lewis Hamilton sort dès la Q1 !

Rédaction :Antoine Blondain

Le Grand Prix des États-Unis 2024 de Formule 1 a réservé son lot de surprises lors des qualifications. Lando Norris a brillamment décroché la pole position, mais la menace de Max Verstappen est toujours présente. En revanche, une grande déconvenue pour Lewis Hamilton qui a été éliminé dès la Q1. Les enjeux sont plus que jamais présents pour la course à venir.

Lando Norris impressionne et s’empare de la pole position

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Lors du Grand Prix des États-Unis 2024, Lando Norris, le pilote McLaren, a réalisé une performance saisissante en s’emparant de la pole position. Après une course sprint intense, il a su inverser la tendance face à Max Verstappen, son concurrent direct du championnat des pilotes.

Sur le circuit des Amériques, au Texas, Norris a dominé la scène lors de la séance qualificative déterminante, un exploit qui témoigne non seulement de sa maîtrise, mais aussi de la performance exceptionnelle de sa voiture. C’est un vibrant retour en force pour l’écurie McLaren, qui démontre que même face à des compétiteurs redoutables, elle peut briller.

Max Verstappen suit de très près

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Max Verstappen, du team Red Bull, s’est classé juste derrière Norris, en deuxième position sur la grille de départ. Bien qu’il ait montré une nette supériorité durant les premières manches de qualification, les aléas d’une fin de session mouvementée ont compromis sa chance de se positionner en première ligne.

Le pilote néerlandais n’a pas démérité, tenant fermement sa seconde place, un résultat qui garde ses espoirs intacts pour la course. Son talent indéniable combiné à une stratégie bien rodée pourrait lui permettre de prendre l’ascendant au moment où le départ sera donné.

Lewis Hamilton victime d’une élimination surprise

Pour Lewis Hamilton, le scénario a été des plus inattendus. Le septuple champion du monde, figure emblématique de la F1, a malheureusement été éliminé dès la Q1, se positionnant à la 19e place sur la grille.

C’est une contre-performance pour le pilote Mercedes, qui se retrouve contraint à une course de rattrapage. Cette situation délicate pourrait cependant se transformer en une opportunité pour un retournement de situation spectaculaire sur ce circuit exigeant et réputé pour ses nombreuses zones de dépassement.

PilotePosition
Lando Norris1ère place
Max Verstappen2ème place
Lewis Hamilton19ème place
Pierre Gasly7ème place
Kevin Magnussen9ème place
George RussellIncident en Q3
Carlos Sainz3ème place
Zone DRS2 zones
Longueur du circuit5,513 km
Probabilité SC29%

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