Fleurette Elister 73 LMF : découvrez le camping-car à la française idéal pour 4 personnes sur Mercedes Sprinter

Vous êtes à la recherche d’un camping-car spacieux et confortable pour vos aventures en famille ou entre amis ? Découvrez le modèle 73 LMF de Fleurette Elister, un véhicule à la française parfait pour accueillir 4 personnes à bord. Monté sur la plateforme Mercedes Sprinter, ce camping-car allie élégance, praticité et performance pour des voyages inoubliables en toute liberté.

Un Design Élégant et Distinctif

La marque vendéenne Fleurette, bien connue pour ses camping-cars « haut de gamme », a récemment élargi sa gamme avec le modèle Elister 73 LMF. Ce camping-car repose sur le solide châssis du Mercedes Sprinter, ce qui lui confère une allure élégante et contemporaine, synonyme de confort et de luxe. D’une longueur de 7,30 mètres et d’une largeur de 2,30 mètres, il se classe parmi les grandes catégories de camping-cars. Sa carrosserie blanche en polyester ajoute une touche de raffinement à sa silhouette sophistiquée. Sa face arrière moderne et polie fait de l’Elister 73 LMF un choix irrésistible pour les passionnés de camping-cars.

Sécurité et Technologie de Premier Plan

Conçu autour du Mercedes Sprinter, cet Elister est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2,2 litres, développant 150 chevaux avec traction avant. Des options telles qu’un moteur de 170 chevaux et une boîte automatique sont également disponibles. Ce véhicule ne manque pas de sécurité grâce à ses avancées technologiques comme l’ESP, le frein de stationnement électrique, le freinage d’urgence, la régulation anti-patinage, le détecteur de pluie, et la surveillance de la pression des pneus. À l’intérieur, un équipement de série inclut des rétroviseurs chauffants, un climatiseur semi-électrique, une caméra de recul, et le système MBUX avec un écran tactile de 10,25 pouces pour une navigation efficace.

Agencement Intérieur et Confort

L’intérieur de l’Elister 73 LMF reflète le luxe avec une ambiance élégante et bien conçue. Deux configurations sont proposées : lits jumeaux ou un lit central arrière. Le modèle avec lit central occupe le tiers avant du véhicule, offrant une dînette spacieuse avec une grande table divisible. Pour compléter cette expérience, les sièges cabines peuvent être pivotés, et l’accès à un lit central permanent de 150×190 cm offre confort et espace.

Banquette et fauteuils en face à face

Bloc cuisine avec cabine de douche indépendante

Réfrigérateur de 150 litres avec congélateur intégré

Couchage Confortable pour Jusqu’à Quatre Personnes

Le Fleurette Elister 73 LMF est idéal pour quatre personnes, offrant un maximum de confort. Lorsqu’on voyage à deux, le lit central à l’arrière est parfait, tandis que le lit de pavillon est déployé lorsque quatre personnes séjournent à bord. Chaque matelas est en mousse haute résilience, combinant confort et soutien optimal. La cabine de douche et les toilettes séparées accroissent l’attrait de cet espace de vie.

Services et Autonomie Optimisés

Les services embarqués sont de haute qualité, incluant un réservoir d’eau propre de 120 litres et un réservoir isolé pour les eaux usées. L’Elister est ainsi opérationnel dans toutes les conditions climatiques. Il est équipé d’un système de chauffage à air pulsé et d’un boiler de 10 litres pour l’eau chaude. Sa capacité d’autonomie est renforcée par une batterie lithium de 100 Ah et un panneau solaire de 150 W, garantissant une expérience de voyage ininterrompue.

Caractéristiques Fleurette Elister 73 LMF Châssis Mercedes Sprinter Moteur de base 150 cv traction avant Options Moteur 170 cv, boîte auto Longueur 7,30 m PVC Charge Maximum 3,5 tonnes Technologies de Sécurité ESP, freinage d’urgence, régulation anti-patinage Système Intérieur MBUX 10,25 pouces Couchage Lits pour 4 (lit central et pavillon) Prix de Base À partir de 106 900 € TTC