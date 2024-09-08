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Itineo SDB 700 : le nouvel intégral sur Fiat Ducato, une option abordable et idéale pour les familles

Rédaction :Antoine Blondain

À la croisée du confort et de la praticité, l’Itineo SDB 700 sur Fiat Ducato s’impose comme un choix familial abordable et optimal. Découvrez un concentré de fonctionnalités pensées pour répondre aux besoins des familles en quête d’aventures tout confort.

Un intégral familial accessible

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Quand on cherche à partir en vacances en famille tout en disposant d’un maximum d’espace à bord sans exploser son budget, l’Itineo SDB 700 s’impose comme une solution idéale. Conçu sur châssis Fiat Ducato, ce camping-car intégral propose six couchages et se positionne sous la barre des 80 000 euros, rendant accessible l’univers des camping-cars intégraux souvent onéreux.

Six couchages : une véritable perle rare

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L’un des principaux atouts de l’Itineo SDB 700 est certainement ses six couchages. A l’avant, un lit de pavillon escamotable de 140 x 190 cm surplombe la cabine de conduite, offrant déjà quatre places confortables. Les deux autres couchages se configurent en transformant la dînette en un lit double de 137/119 x 217 cm. Mais ce n’est pas tout, car l’arrière du véhicule accueille deux lits superposés de 84 x 217 cm qui raviront les plus jeunes.

Dimensions et design marquants

Côté design, le SDB 700 n’a rien à envier aux modèles haut de gamme. Avec une longueur de 6,99 m, une largeur de 2,34 m et une hauteur de 2,94 m, ce camping-car en impose. La face avant, bien dessinée, apporte un côté statutaire, tandis que la face arrière conserve une belle harmonie visuelle. Malgré ses dimensions impressionnantes, il reste maniable et accessible pour une conduite agréable.

Un salon dînette spacieux et convivial

Le salon dînette est sans doute la pièce maîtresse de ce modèle intégral. Doté de deux grandes banquettes dont l’une en L, ainsi que deux sièges cabine pivotants, cet espace de vie permet d’accueillir confortablement six convives. Parfait pour des moments conviviaux en famille ou entre amis, cet agencement invite à la détente et au partage.

Une cuisine en L bien pensée

La cuisine en L est une autre caractéristique appréciable de l’Itineo SDB 700. Equipée d’un réfrigérateur de 145 litres, elle offre toute la praticité nécessaire pour cuisiner en itinérance. Que ce soit pour des repas rapides ou des recettes plus élaborées, cet espace fonctionnel saura répondre aux besoins de toute la famille.

Cabine de douche séparée et rangements optimisés

A l’heure de la toilette, la cabine de douche séparée est un véritable plus. Avec une réserve de 120 litres d’eau propre, l’autonomie est assurée. De plus, l’énorme penderie et les nombreux placards de rangement permettent de stocker tout le nécessaire pour des vacances prolongées, sans oublier la soute arrière pour les objets plus volumineux.

Ambiance intérieure réussie

L’ambiance intérieure de l’Itineo SDB 700 est particulièrement soignée. Le mobilier Urban, aux formes arrondies et aux couleurs claires, rehaussé de moulures gris anthracite, crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. La finition de la sellerie est également au rendez-vous, avec plusieurs options disponibles pour s’adapter à tous les goûts.

Tarif et motorisation

Avec un prix de départ de 76 600 euros pour une motorisation Fiat Ducato 140 ch, l’Itineo SDB 700 se positionne comme l’un des intégrés les plus accessibles du marché. Une belle prouesse pour un tel niveau de confort et de praticité.

Carrosserie100% Polyester
Longueur6,99 m
Largeur2,34 m
Hauteur2,94 m
Nombre de couchages6
MotorisationFiat Ducato 140 ch
Prix de départ76 600 €
Réfrigérateur145 litres
Capacité d’eau propre120 litres

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