Ford rappelle des F-150 et des SUV en raison d’un problème de freinage dangereux

Problème de Freins chez Ford

Ford a annoncé un rappel concernant plus de 100 000 de ses modèles F-150, Expedition, et Lincoln Navigator. Ce problème, touchant des véhicules plus anciens de 2017 et 2018, pourrait entraîner une perte de fonction des freins, ce qui constituerait un risque évident pour la sécurité des conducteurs. En réponse, Ford a mis en place un rappel.

Détails du Rappel

Le numéro de rappel annoncé par Ford est 25S37. Ce rappel concerne 87 738 F-150, 30 200 Expeditions, et 5 673 Navigators, tous équipés de moteurs EcoBoost de 3,5 litres. Au total, 123 611 véhicules sont concernés par cette mesure.

Origine du Problème

Le souci réside dans le maître-cylindre de frein. Au fil du temps, une fuite pourrait apparaître sur le circuit des roues avant, permettant au liquide de frein de s’infiltrer dans le servofrein. Cette fuite peut réduire les performances de freinage et, si suffisamment de liquide s’échappe, les freins pourraient cesser de fonctionner. Les conducteurs pourraient ressentir une pédale de frein très molle avant d’atteindre un niveau critique. De plus, des notifications d’avertissement sur le tableau de bord devraient alerter les conducteurs d’un problème avec le système de freinage.

Actions Correctives de Ford

Jusqu’à présent, Ford n’a pas enregistré d’accidents ni de blessures dus à ce problème. Ce dernier a été identifié en janvier 2025 grâce à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a documenté un questionnaire concernant des fuites potentielles des Expeditions 2017. Le problème a été transféré au groupe des préoccupations critiques de Ford en février pour enquête.

Ford s’engage à remplacer gratuitement le maître-cylindre des véhicules rappelés. L’entreprise remplacera également le servofrein si des preuves de fuite du maître-cylindre sont détectées. Les notifications aux concessionnaires pour les rappels sont déjà en cours et les propriétaires seront prévenus à partir du 28 avril.