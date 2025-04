Ford enregistre déjà 40 rappels de véhicules cette année : un bilan alarmant.

Le constructeur automobile Ford a déjà enregistrer un nombre élevé de rappels depuis le début de l’année 2025. En seulement quelques semaines de printemps, la marque a annoncé 40 rappels aux États-Unis, soulignant une dynamique qui contraste avec l’année précédente.

Un nombre de rappels en hausse mais une tendance à la baisse

Entre le 1er janvier et le 18 avril, Ford a en effet publié pas moins de 40 rappels. Cela inclut un rappel concernant les freins pour 123 611 F-150, Expeditions et Lincoln Navigators, rapporté récemment. À ce rythme, Ford affiche une moyenne d’un rappel tous les 2,7 jours. Toutefois, il est important de noter que le constructeur automobile fait mieux par rapport à l’année précédente.

Analyse des rappels

Le nombre total de véhicules rappelés est en diminution significative, avec 1 235 256 Fords rappelés cette année, soit près d’un million de moins que sur la même période en 2024. En examinant les rappels annoncés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), il apparaît que presque la moitié concerne moins de 1 000 véhicules chacun. Dix rappeurs sont même pour moins de 100 véhicules, le plus bas étant un rappel de deux Ford Mavericks de 2022 en raison d’un problème logiciel qui avait déjà été abordé par un précédent rappel.

Un porte-parole de Ford a déclaré à Motor1 que le nombre de rappels a depuis augmenté à 21 depuis l’annonce de l’audit du 20 mars, qui porte sur des améliorations logicielles des véhicules. Cet audit a pour but de vérifier l’exécution correcte des réparations des rappels antérieurs incluant des mises à jour logicielles. Malgré cette intervention, Ford continue de dominer en matière de nombres de rappels et de véhicules affectés parmi tous les constructeurs, surpassant des concurrents tels que Volkswagen et General Motors.

En conclusion, malgré la hausse du nombre de rappels pour Ford cette année, la tendance globale semble se tourner vers une meilleure gestion des problèmes, avec un nombre total de véhicules rappelés en baisse.