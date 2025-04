Un Lincoln Continental Équipé d’un V10 : L’Art du Luxe en Voyage Réinventé.

Ingéniosité et passion : transformation d’une Lincoln Continental avec un moteur V-10

Un duo d’ingénieurs du chaîne YouTube Build It Yourself a réalisé un projet audacieux en passant les trois dernières années à construire leur propre moteur V-10 à partir de pièces Ford, qu’ils ont ensuite installé dans une Lincoln Continental accidentée. Ce qui en résulte est sans doute l’un des projets les plus fous de l’année.

Un moteur V-10 inspiré par Ford

Les ingénieurs ont puisé leur inspiration dans le V-10 à 40 soupapes de Ford des années 1990 et 2000. Les passionnés se souviendront que Ford avait intégré ce moteur dans un prototype de Mustang New Edge ou l’avait utilisé pour alimenter le concept Shelby GR-1 de 2005.

Bien que ce moteur n’ait jamais été commercialisé, cela n’a pas découragé l’équipe qui a décidé de construire le leur. Utilisant un bloc de V-10 Triton à double arbre à cames de Ford, ils ont usiné leurs propres culasses. L’équipe a également amélioré les composants, en utilisant des soupapes renforcées, de meilleurs ressorts et un ensemble rotatif plus robuste. Le moteur est complété par des collecteurs personnalisés cinq-en-un et une transmission manuelle à six rapports provenant d’une Mustang plus récente.

Un défi d’ingénierie pour adapter le moteur à la voiture

Intégrer ce V-10 dans une Lincoln Continental de 2017 s’est avéré être un défi digne de ce nom. Ces voitures étaient à l’origine conçues pour des moteurs montés transversalement. L’équipe a donc dû échanger les sous-châssis avant et arrière pour ceux d’une Mustang de dernière génération, tout en fabriquant des points de montage sur mesure.

Pour permettre l’installation de la transmission, le pare-feu et l’intérieur ont été découpés et refaits. Malgré les nombreux travaux encore à réaliser, le duo a réussi à faire fonctionner et conduire la voiture. Et le résultat est aussi impressionnant que l’on pourrait l’imaginer pour une Continental équipée d’un V-10. La mise en traction est simplement une question d’appuyer sur la pédale d’accélérateur, et le son du moteur est tout simplement incroyable.

