Vansports Gravel-X : Un style tout terrain pour le Mercedes Sprinter

Vansports, basé à Neuss, en Allemagne, excelle dans le stylisme et l’optimisation hors route des véhicules commerciaux Mercedes-Benz de petite à moyenne taille. Sa dernière innovation, le Vansports Gravel-X, illustre parfaitement cette compétence.
Sommaire
Le projet Gravel-X : une expérience tout terrain
Le véhicule projet Gravel-X présenté ici repose sur la génération actuelle (907) du Mercedes-Benz Sprinter, équipé d’un toit haut et de la propulsion arrière. Ce modèle est également compatible avec les Sprinters multifonctionnels à quatre roues motrices, parfaits comme véhicules de base pour le Gravel-X.
Galerie : Vansports Gravel-X basé sur le Mercedes Sprinter
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Design robuste et équipements pratiques
Le principal atout du nouveau Gravel-X réside dans la combinaison de jupes avant et d’attaches en anthracite, créant un contraste frappant avec la peinture bleu-gris. Fabriqués en plastique MD PU Flex, ces éléments sont conçus pour résister aux influences mécaniques, à l’humidité, aux UV et aux variations de température.
De plus, des marchepieds latéraux noirs mats ont été ajoutés, non seulement pour une esthétique renforcée mais également pour protéger le véhicule lors d’explorations hors route. Un toit en aluminium de ROAL vient compléter l’ensemble, pouvant transporter des charges importantes tout en étant équipé d’un éclairage LED pour les aventures nocturnes.
Les arches de roue présentent des jantes alliage DELTA Classic B de 18 pouces, associées à des pneus BF Goodrich Trial Terrain, garantissant une excellente adhérence sur des surfaces instables. Le véhicule est alimenté par un moteur turbo-diesel quatre cylindres de 2,0 litres, conçu pour assurer une expérience agréable et efficace.
Actuellement, ce véhicule projet Gravel-X est à vendre, offrant une base idéale pour créer un van de camping haut de gamme.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!