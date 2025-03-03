Le Volkswagen Tera : un SUV qui confirme que la folie des tout-terrain est loin de s’arrêter.

Volkswagen se lance dans une nouvelle offensive avec son dernier modèle, le Tera, un SUV d’entrée de gamme, afin de récupérer une part de marché face à Toyota, leader mondial des ventes automobiles. Ce modèle, qui vise principalement le marché brésilien et argentin, se distingue par son design compact et ses caractéristiques pratiques.

Un retour aux sources pour Volkswagen

Depuis qu’il a dépassé Volkswagen en 2020 pour devenir le leader mondial des ventes automobiles, Toyota continue d’affirmer sa position. Cependant, Volkswagen n’abandonne pas si facilement. Avec le lancement du Tera, le constructeur allemand mise sur les SUV pour regagner du terrain. Réalisé pour rivaliser dans un segment en forte croissance en Amérique du Sud, le Tera est un modèle compact qui pourrait séduire de nombreux clients. Son design rappelle un Tiguan en plus petit et comprend des éléments astucieux comme un « Easter Egg » au bas de l’essuie-glace arrière, illustrant les silhouettes de la Beetle, du Gol et du Tera.

Caractéristiques et positionnement sur le marché

Bien que les spécifications techniques n’aient pas encore été dévoilées, le Volkswagen Tera est conçu pour être plus petit que le modèle Taos vendu aux États-Unis. Ses dimensions le positionnent sous les modèles T-Cross et Taigo/Nivus, également présents sur le marché brésilien. Avec une longueur d’environ quatre mètres, le Tera entend s’imposer comme une option abordable dans le segment des crossovers sous-compacts, face à des concurrents tels que le Fiat Pulse, le Citroën Basalt et le Renault Kardian.

À l’intérieur, le design adopte une approche prudente, avec une bonne surprise pour les conducteurs : des commandes climatiques séparées, ce qui représente un retour aux sources. Le Tera utilise un moteur à trois cylindres turbo de 1,0 litre associé à une transmission automatique, tandis qu’une boîte manuelle sera probablement réservée aux versions moins chères. Ce modèle sera construit à partir d’une version à faible coût de la plateforme MQB A0 et sera uniquement disponible en traction avant.

Conclusion

Le Volkswagen Tera, prévu pour être lancé plus tard cette année, marque un tournant pour le constructeur allemand dans la bataille des SUV bon marché. En revenant à des concepts éprouvés et en innovant avec des caractéristiques pratiques, Volkswagen espère redynamiser ses ventes sur un marché brésilien prenant de l’ampleur dans le secteur des SUV sous-compacts.