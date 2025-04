Le Meilleur Circuit de Forza Motorsport Fait Son Grand Retour !

Fujimi Kaido fait son grand retour dans Forza Motorsport

Les amateurs de la franchise Forza, notamment ceux ayant connu l’époque de Forza Motorsport 4, s’apprêtent à retrouver la célèbre piste de Fujimi Kaido. Avec un lancement prévu en mai, les attentes sont élevées pour cette extension qui promet une expérience de conduite inoubliable.

Un parcours emblématique revisité

La dernière apparition de Fujimi Kaido remonte à Forza Motorsport 4, il y a 14 ans déjà. À l’époque, cette piste fictive mesurait 10,2 miles de long, avec plus de 100 virages serpentant à travers les montagnes japonaises autour du mont Fuji. Ce parcours représentait l’aventure ultime du touge, avec des graphismes impressionnants pour l’époque sur Xbox 360.

Photo par : Forza Bande-annonce de Fujimi Kaido

Selon le site officiel de Forza, la piste révisée s’étend sur 10,24 miles, intégrant 144 virages, dont plusieurs hairpins. Les pilotes virtuels auront l’occasion de grimper et de descendre un sommet de 2 711 pieds, avec seulement quelques courts tronçons rectilignes au milieu des virages. Ce circuit est clairement conçu pour le drift, que ce soit dans le sens inverse ou dans le bon sens. À en juger par l’image teaser diffusée par Forza, les promesses sont encourageantes.

Une évolution nécessaire

Cependant, le temps a fait son œuvre depuis les jours de FM4. Le dernier titre Forza, lancé en 2023, a suscité de vives critiques, principalement en raison de son système de points pénible pour améliorer les voitures, obligeant les joueurs à parcourir des tours après des tours pour débloquer même les améliorations de base. De plus, un système de pénalités de mauvaise qualité, des bugs dans le gameplay et une physique des véhicules peu convaincante ont terni l’image de ce titre, qui ne s’est pas lancé avec certaines pistes emblématiques comme le Nürburgring.

Cependant, il convient de saluer les efforts de Turn 10 Studios, qui a régulièrement déployé des améliorations. Désormais, il est possible de procéder à un swap V-12 sur un Subaru dès son achat, et le système de pénalités est moins absurde qu’auparavant. Les sensations au volant semblent également légèrement améliorées, ce qui nous rend optimistes quant au retour de Fujimi Kaido. Avec 144 virages sur 10,2 miles, nos cockpits de course devraient connaître de nouvelles secousses.

Fujimi Kaido fera partie d’une mise à jour gratuite de Forza prévue pour mai, célébrant ainsi le 20ème anniversaire de la franchise, qui sera également marqué par des téléchargements de nouvelles voitures plus tard dans l’année.