L’Europe accorde une pause à l’automobile et repousse de trois ans l’échéance de la réduction des émissions.

La Commission Européenne annonce un report des délais de réduction des émissions

Aujourd’hui, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un assouplissement des délais de réduction des émissions de CO2 pour les fabricants automobiles. Cette décision, qui devra encore être validée par le Parlement Européen et le Conseil, vise à répondre à la demande croissante de flexibilité dans l’application des objectifs environnementaux européens.

Extension du délai pour les fabricants

Ursula von der Leyen a proposé d’étendre le délai de conformité des fabricants de un à trois ans. Actuellement, la réglementation impose une réduction de 15% des émissions de CO2 d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2021. Jusqu’à présent, la Commission défendait l’absence de nécessité de prolongation, s’appuyant sur le calendrier établi en 2019. Aujourd’hui, elle affirme qu’il est essentiel de maintenir l’équilibre tout en offrant de la prévisibilité aux fabricants qui respectent leurs engagements.

Objectifs de zéro émission d’ici 2035

La présidente de la Commission a insisté sur le fait que malgré l’extension des délais, les objectifs de réduction des émissions ne changeront pas. Entre 2025 et 2029, les voitures particulières devront émettre un maximum de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre, contre 115,1 gCO2/km pour la période précédente. L’objectif fixé pour 2030 est de réduire ce chiffre de moitié, avec l’ambition d’atteindre zéro émission d’ici 2035.

Renforcement de la compétitivité dans le secteur automobile

Par ailleurs, la Commission Européenne prépare également une alliance visant à promouvoir le développement des voitures autonomes en Europe. Consciente des défis de la concurrence mondiale, von der Leyen a souligné l’importance d’une action concertée de l’industrie pour développer des logiciels et technologies partagés. Elle a également évoqué la nécessité de simplifier les réglementations et de redéfinir les règles de test pour accélérer l’arrivée des véhicules autonomes sur les routes européennes.