L’Europe accorde une pause à l’automobile et repousse de trois ans l’échéance de la réduction des émissions.

Sommaire
La Commission Européenne annonce un report des délais de réduction des émissions
Aujourd’hui, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un assouplissement des délais de réduction des émissions de CO2 pour les fabricants automobiles. Cette décision, qui devra encore être validée par le Parlement Européen et le Conseil, vise à répondre à la demande croissante de flexibilité dans l’application des objectifs environnementaux européens.
Extension du délai pour les fabricants
Ursula von der Leyen a proposé d’étendre le délai de conformité des fabricants de un à trois ans. Actuellement, la réglementation impose une réduction de 15% des émissions de CO2 d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2021. Jusqu’à présent, la Commission défendait l’absence de nécessité de prolongation, s’appuyant sur le calendrier établi en 2019. Aujourd’hui, elle affirme qu’il est essentiel de maintenir l’équilibre tout en offrant de la prévisibilité aux fabricants qui respectent leurs engagements.
Objectifs de zéro émission d’ici 2035
La présidente de la Commission a insisté sur le fait que malgré l’extension des délais, les objectifs de réduction des émissions ne changeront pas. Entre 2025 et 2029, les voitures particulières devront émettre un maximum de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre, contre 115,1 gCO2/km pour la période précédente. L’objectif fixé pour 2030 est de réduire ce chiffre de moitié, avec l’ambition d’atteindre zéro émission d’ici 2035.
Renforcement de la compétitivité dans le secteur automobile
Par ailleurs, la Commission Européenne prépare également une alliance visant à promouvoir le développement des voitures autonomes en Europe. Consciente des défis de la concurrence mondiale, von der Leyen a souligné l’importance d’une action concertée de l’industrie pour développer des logiciels et technologies partagés. Elle a également évoqué la nécessité de simplifier les réglementations et de redéfinir les règles de test pour accélérer l’arrivée des véhicules autonomes sur les routes européennes.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!