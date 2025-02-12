Les voitures incontournables de moins de 20 000 euros à saisir dès cette année sur le marché.

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Résumé des tendances du marché automobile en 2025 En 2025, la nouvelle réglementation CAFE a perturbé le marché automobile, entraînant des variations de prix significatives. Alors que certains modèles ont vu leurs prix augmenter en raison d’émissions excessives, d’autres, principalement des hybrides et des électriques, ont vu leurs tarifs diminuer. Pour aider les consommateurs, plusieurs…

Résumé des tendances du marché automobile en 2025

En 2025, la nouvelle réglementation CAFE a perturbé le marché automobile, entraînant des variations de prix significatives. Alors que certains modèles ont vu leurs prix augmenter en raison d’émissions excessives, d’autres, principalement des hybrides et des électriques, ont vu leurs tarifs diminuer. Pour aider les consommateurs, plusieurs marques mettent en place des campagnes de réduction pour compenser l’absence d’aides gouvernementales. Voici une sélection de cinq voitures dont le prix reste inférieur à 20 000 euros, offrant diverses options de motorisation.

Modèles à moins de 20 000 euros à considérer

Leapmotor T03

Le Leapmotor T03 se distingue comme le premier modèle de cette sélection, offrant une alternative électrique et urbaine. Ce véhicule compact de 3,70 mètres, provenant de Chine, est propulsé par un moteur de 70 kW (95 CV) associé à une batterie de 37,3 kWh, lui conférant une autonomie homologuée de 295 kilomètres. Son prix de départ est fixé à 18 900 euros.

Fiat Panda

Le Fiat Panda, figure emblématique des citadines, est désormais accompagné de son grand frère, le Grande Panda. Le Panda conserve une esthétique classique et est proposé avec un moteur hybride de 69 CV, bénéficiant de la mention Eco. À partir de 16 700 euros, un achat en ligne peut le réduire à 14 465 euros, renforçant ainsi son attrait.

Seat Ibiza

Le Seat Ibiza, qui continue de gagner en popularité, compte sur une mise à jour attendue cette année. Actuellement, il est proposé avec des moteurs à essence réputés pour leur fiabilité et leur efficacité. Son prix de départ est de 15 500 euros, ce qui le rend accessible.

Citroën C3

Le Citroën C3, récemment lancé, vise à reconquérir les acheteurs avec sa nouvelle génération. Ce modèle a également pour objectif de devenir une alternative électrique à bas coût. Son design rappelle les SUV, et il est proposé avec un moteur à essence de 100 CV à partir de 15 240 euros.

Mazda2

Bien que le Mazda2 commence à 20 311 euros, il est possible d’obtenir une réduction grâce à une négociation. Ce modèle présente un design intemporel et est équipé d’un moteur de 90 CV, bénéficiant de l’hybridation légère pour obtenir la mention Eco.