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Les voitures incontournables de moins de 20 000 euros à saisir dès cette année sur le marché.

Les voitures incontournables de moins de 20 000 euros à saisir dès cette année sur le marché.

Crédit photo — légende de l’image

Par

Antoine Blondain

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Publié le 12 février 2025

·

2 min

Résumé des tendances du marché automobile en 2025 En 2025, la nouvelle réglementation CAFE a perturbé le marché automobile, entraînant des variations de prix significatives. Alors que certains modèles ont vu leurs prix augmenter en raison d’émissions excessives, d’autres, principalement des hybrides et des électriques, ont vu leurs tarifs diminuer. Pour aider les consommateurs, plusieurs…

Au sommaire

    Résumé des tendances du marché automobile en 2025

    En 2025, la nouvelle réglementation CAFE a perturbé le marché automobile, entraînant des variations de prix significatives. Alors que certains modèles ont vu leurs prix augmenter en raison d’émissions excessives, d’autres, principalement des hybrides et des électriques, ont vu leurs tarifs diminuer. Pour aider les consommateurs, plusieurs marques mettent en place des campagnes de réduction pour compenser l’absence d’aides gouvernementales. Voici une sélection de cinq voitures dont le prix reste inférieur à 20 000 euros, offrant diverses options de motorisation.

    Modèles à moins de 20 000 euros à considérer

    Leapmotor T03

    Le Leapmotor T03 se distingue comme le premier modèle de cette sélection, offrant une alternative électrique et urbaine. Ce véhicule compact de 3,70 mètres, provenant de Chine, est propulsé par un moteur de 70 kW (95 CV) associé à une batterie de 37,3 kWh, lui conférant une autonomie homologuée de 295 kilomètres. Son prix de départ est fixé à 18 900 euros.

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    Fiat Panda

    Le Fiat Panda, figure emblématique des citadines, est désormais accompagné de son grand frère, le Grande Panda. Le Panda conserve une esthétique classique et est proposé avec un moteur hybride de 69 CV, bénéficiant de la mention Eco. À partir de 16 700 euros, un achat en ligne peut le réduire à 14 465 euros, renforçant ainsi son attrait.

    Seat Ibiza

    Le Seat Ibiza, qui continue de gagner en popularité, compte sur une mise à jour attendue cette année. Actuellement, il est proposé avec des moteurs à essence réputés pour leur fiabilité et leur efficacité. Son prix de départ est de 15 500 euros, ce qui le rend accessible.

    Citroën C3

    Le Citroën C3, récemment lancé, vise à reconquérir les acheteurs avec sa nouvelle génération. Ce modèle a également pour objectif de devenir une alternative électrique à bas coût. Son design rappelle les SUV, et il est proposé avec un moteur à essence de 100 CV à partir de 15 240 euros.

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    Mazda2

    Bien que le Mazda2 commence à 20 311 euros, il est possible d’obtenir une réduction grâce à une négociation. Ce modèle présente un design intemporel et est équipé d’un moteur de 90 CV, bénéficiant de l’hybridation légère pour obtenir la mention Eco.

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    À propos de l’auteur

    Antoine Blondain

    Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

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