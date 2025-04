La marque qui défie Toyota dans un marché des voitures hybrides en pleine expansion.

Une révolution s’amorce dans le marché automobile

Le secteur des automobiles hybride et électrique connaît une dynamique sans précédent, défiant les attentes et redessinant le paysage concurrentiel. Alors que Toyota, longtemps en tête des ventes, voit sa position remise en question, d’autres marques émergent rapidement sur le marché.

Les ventes de voitures électriques et hybrides en plein essor

Les derniers chiffres dévoilés par l’ANFAC indiquent un regain d’intérêt significatif pour les véhicules 100% électriques, avec une croissance impressionnante de plus de 92% des ventes auprès des particuliers au mois de mars. Bien que le soutien à l’achat de ces véhicules soit encore à la traîne, la part de marché des véhicules électriques atteint désormais près de 7%, suggérant que la tendance est positive.

Concernant les voitures hybrides, ces dernières restent les plus prisées parmi les consommateurs, affichant une augmentation des immatriculations de 45%, atteignant ainsi plus de 42% du marché, devant les voitures à essence (32,9%) et les hybrides rechargeables (7,1%). Les véhicules diesel, quant à eux, continuent de chuter avec un maigre 5,27% des ventes.

Le déclin de Toyota et l’ascension de nouveaux concurrents

Cependant, un changement majeur se dessine : Toyota, autrefois incontestable leader des voitures hybrides, a chuté à la cinquième place en mars, enregistrant une baisse de 23,7% de ses ventes par rapport à l’année dernière. La marque Renault occupe désormais la première place, suivie de Seat, Volkswagen et Peugeot.

Une compétition accrue se fait ressentir, notamment avec le Nissan Qashqai e-Power, qui s’est vendu à 3.231 unités en mars, dépassant presque le Toyota Corolla. D’autres modèles émergent également sur le marché, comme le Fiat 600, le Renault Captur, le Citroën C4, et surtout le nouveau MG ZS.

À noter que le MG ZS Hybrid+ a pris une position de leader parmi les ventes au détail, enregistrant 1.150 unités en mars, et confirme MG en tant que troisième marque de voitures hybrides en Espagne, avec 5,7% de part de marché.

Avec des chiffres dépassant 5.523 immatriculations en mars, MG a connu une croissance de plus de 112%, suscitant de vives inquiétudes chez les grands noms du secteur automobile, en particulier chez les fabricants japonais et européens.

Perspectives pour l’avenir du marché

La dynamique actuelle laisse présager un bouleversement à venir dans les choix des consommateurs. Reste à observer l’évolution de ces tendances au cours des mois suivants pour déterminer si Toyota parviendra à reprendre le devant de la scène, ou si de nouveaux acteurs continueront de redéfinir les standards du marché automobile.

