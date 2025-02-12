La Maserati Shamal renaît en restomod chez Modena Automobili.

La Maserati Shamal, introduite dans les années 1980, est à nouveau sous les projecteurs grâce à Modena Automobili qui lance un restomod audacieux. Ce nouveau modèle tire l’essence de son prédécesseur tout en intégrant des technologies modernes, promettant une performance remarquable et un design revitalisé. Focus sur cette transformation spectaculaire.

Un héritage revu et corrigé

En 1982, la Maserati Biturbo a redéfini l’image de la marque, malgré plusieurs défis techniques. Avec l’arrivée de la Shamal en 1989, la série a atteint des sommets avec un moteur V8 biturbo de 3 217 cm³ conçu par Marcello Gandini. Cette édition limitée, comprenant seulement 369 exemplaires, est devenue un véritable objet de collection.

Modena Automobili s’apprête à transformer la Maserati Shamal en un restomod qui respecte l’ADN original tout en y ajoutant des caractéristiques modernes. Au cœur du projet se trouve un moteur V6 biturbo de 3.0 litres, développé initialement par Maserati sous la supervision de Ferrari, produisant 500 PS et un couple maximal de 550 Nm. Ce moteur rappelle étrangement le moteur Nettuno récemment introduit.

Performance et design contemporains

La Shamal restomod passe de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes et atteint une vitesse maximale de 290 km/h. La boîte automatique à 8 vitesses de ZF promet une conduite fluide et précise.

Selon les constructeurs, le châssis revisité améliore la maniabilité et la stabilité, tandis que le système de freinage Brembo et les pneus Pirelli PZero assurent des performances sportives. La carrosserie en acier et en fibre de carbone réinterprète les lignes originales avec des détails modernes tels que des lumières LED et des passages de roue musclés.

Le MA-01 Biturbo Shamal Restomod n’est pas qu’une question de performance. Le centre de design de Modena Automobili a entièrement redessiné la carrosserie, qui allie acier et fibre de carbone pour réduire le poids.

Un intérieur qui allie tradition et modernité

Le modèle MA-01 rend hommage au modèle original, tout en lui apportant une touche moderne. Les sièges Recaro Classic LX, ergonomiques et ajustables, viennent compléter les sièges arrière restaurés de la Biturbo. Le tableau de bord numérique intègre un système d’infodivertissement à la pointe de la technologie, ainsi qu’une climatisation automatique et l’horloge ovale emblématique de Maserati, maintenant amovible et portable.

Avec une production limitée à seulement 33 unités, numérotées et assemblées à la main à Modena, la Shamal MA-01 est homologuée par le prestigieux TÜV allemand. À partir de 585 000 euros (environ 488 000 livres sterling), chaque voiture peut être personnalisée en termes de couleur et d’intérieur sans frais supplémentaires, avec en prime la recherche et la sélection de la voiture donneuse intégrées au prix.

Modena Automobili propose également la possibilité de paiement en Bitcoin, soulignant le caractère innovant du projet. Un modèle réduit à l’échelle 1:4 de la Maserati Shamal Restomod sera présenté lors des principaux salons automobiles internationaux aux côtés du prototype en construction.