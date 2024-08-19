La Ferrari 550 Maranello fait peau neuve grâce à un restomod éblouissant !

La Ferrari 550 Maranello, symbole de l’excellence italienne en matière d’automobile, renaît sous une nouvelle apparence grâce à un restomod époustouflant. Ce modèle emblématique se voit sublimé par des modifications audacieuses, offrant ainsi une expérience de conduite exceptionnelle mêlant tradition et modernité.

Une nouvelle vie pour l’iconique Ferrari 550 Maranello

Touring Superleggera, le réputé carrossier italien, a récemment dévoilé une mise à jour spectaculaire pour la vénérable Ferrari 550 Maranello. Présentée à la Monterey Car Week en Californie, cette transformation baptisée Veloce12 allie parfaitement modernité et respect de l’héritage de ce classique de Grand Tourisme des années 90.

Esthétique modernisée et matériaux haut de gamme

Pour atteindre ce résultat éblouissant, la carrosserie de la 550 Maranello a été mise à nue avant de recevoir de nouveaux panneaux en fibre de carbone, offrant un style résolument modernisé et agressif grâce notamment à l’intégration de feux avant et arrière à LEDs. L’habitacle n’est pas en reste avec la suppression des éléments en plastique remplacés par de l’aluminium, éliminant ainsi les problèmes courants de matériaux collants et dégradables.

Un moteur V12 revigoré

Le cœur de cette transformation se trouve sous le capot. Le puissant V12 atmosphérique 5.5L a été amélioré pour atteindre 510 ch, soit un gain de 25 ch par rapport au modèle initial. Ces gains de performance sont en partie dus à un nouveau système d’échappement et à un système de refroidissement 30 % plus efficace.

Technologie et performance au rendez-vous

La Veloce12 bénéficie également de technologies de pointe qui améliorent ses performances et sa maniabilité. Parmi elles, une suspension active et des disques de frein plus larges pour une expérience de conduite encore plus dynamique. Ces modifications ne font que renforcer les capacités déjà impressionnantes de cette GT.

Une exclusivité onéreuse

La production de la Veloce12 est limitée à seulement 30 exemplaires, chacun étant proposé à un prix de 690 000 €, sans compter le coût de la voiture donneuse qui peut varier entre 100 000 € et 150 000 €. Ce montant élitiste fait de la Veloce12 un objet de collection réservé à quelques privilégiés, mais avec une telle exclusivité et des performances étourdissantes, cela en vaut certainement le prix.

Comparaison : Ferrari 550 Maranello Originale vs Veloce12

Caractéristique 550 Maranello Originale Veloce12 Puissance 485 ch 510 ch Carrosserie Acier/Aluminium Fibre de carbone Système d’éclairage Halogène LEDs Intérieur Plastique Aluminium Suspension Standard Active Freins Disques standard Disques larges Production Continuellement 30 exemplaires Prix Variable 690 000 € + Donneur