BMW M5 : de l’évolution de ses ancêtres à aujourd’hui, la M5 pèse plus lourd qu’un pick-up Ford F-150

Ah, la BMW M5 ! Véritable symbole de puissance et d’élégance qui, depuis ses débuts, n’a cessé de nous faire rêver. Imaginez, cette berline à la fois sportive et classe, capable de faire rougir bien des véhicules sur son passage, est devenue au fil des années un mastodonte qui, en poids, pourrait désormais tenir tête à un robuste Ford F-150 ! Comment une élégante européenne a-t-elle pu atteindre un tel gabarit ? Embarquez avec moi dans cette fascinante rétrospective pour découvrir l’évolution épique de la BMW M5, du doux murmure de ses aïeux aux rugissements de la dernière génération. Un véritable poids lourd de la route, au sens propre comme au figuré!

Une Légende Bavaroise s’Épaissit avec le Temps

Lorsque la première M5 a roulé hors des chaînes de montage en 1985, elle était légère et puissante, pesant 1500 kg pour 286 chevaux tirés d’un moteur six cylindres de 3,453 cm3. L’air était électrique autour de cette berline de sport qui allait définir une toute nouvelle catégorie dans l’automobile.

L’Ascension en Puissance et en Poids

En avançant rapidement jusqu’à nos jours, certains chiffres semblent presque sortis d’une fable automobile. La dernière BMW M5, appelée G90, illustre un bond impressionnant avec ses 725 chevaux déchaînés, grâce à la magie de l’hybridation, combinant un V8 4,4 biturbo et un moteur électrique. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant est son poids qui atteint désormais un robuste 2500 kg.

Versus les Géants de la Route

Les chiffres ont de quoi faire tourner la tête lorsque l’on compare la M5 à un mastodonte comme le pick-up Ford F-150. Malgré une longueur de carrosserie plus imposante de près de 60 cm pour le Ford, notre opulente berline M pèse désormais un peu plus que certaines versions du pick-up américain. Un fait qui soulève autant de sourcils que d’interrogations quant à l’évolution des performances et de la philosophie des véhicules hautes performances au fil des décennies.

Le Futur de la M5, Une Question de Balance

Avec l’annonce imminente du modèle BMW M5 Touring, prévu pour 2025, le débat sur le poids et la performance entrera sans doute dans une nouvelle ère. La gamme se dirige vers toujours plus de luxe, de technologie et, naturellement, de poids supplémentaire. Il reste à voir comment BMW équilibrera ces facteurs pour garder l’essence sportive de la M5 intacte.

En somme, du pur muscle bavarois en évolution constante. Combien de kilos et de chevaux peut-on encore ajouter? L’avenir de la M5 reste aussi excitant que son héritage est impressionnant.

Attendue depuis un moment, la BMW M5 de nouvelle génération arrivent à grand-pas en berline et Touring. De nouvelles vidéos en témoignent. https://t.co/FgBDYo7MDU — Sport Auto (@SportAutoMag) May 14, 2024

