Découvrez le moteur hybride révolutionnaire des Audi A5 et Q5 : efficacité énergétique et performances optimisées.

Introduction

La nouvelle plateforme Premium de Combustion (PPC) d’Audi marque une avancée significative dans l’innovation automobile. Avec l’intégration du système de hybridation légère MHEV Plus, les modèles Audi A5 et Q5 promeuvent une efficacité énergétique accrue tout en améliorant les performances. Ce système sophistiqué est conçu pour optimiser la consommation de carburant et réduire les émissions tout en permettant une conduite plus dynamique.

Le système Audi MHEV Plus : un concentré de technologie

Pour bien comprendre le système de hybridation légère MHEV Plus, il est important d’identifier ses trois composants principaux. Tout d’abord, le générateur de propulsion (PTG), soutenu par un alternateur de démarrage par courroie (BAS) et une batterie composée de lithium et de phosphate de fer. Bien qu’Audi dispose déjà de moteurs hybrides légers, la version MHEV Plus intègre des améliorations notables.

Cela inclut la capacité de faire fonctionner le véhicule en mode électrique dans certaines conditions, notamment lors des manœuvres, à l’approche d’une agglomération en réduisant la vitesse, ou lors de trajets constants à condition de ne pas dépasser 140 km/h.

Des économies de carburant significatives

Un des grands avantages de cette technologie réside dans les économies de carburant qu’elle génère. Par exemple, un Audi A5 équipé du moteur diesel 2.0 TDI de 204 ch peut enregistrer une réduction de consommation allant jusqu’à 0,38 litres aux 100 kilomètres. Pour la version essence, avec le moteur 3.0 TFSI V6 de 367 ch, cette réduction peut atteindre 0,74 litres aux 100 kilomètres.

En matière de performance, le MHEV Plus offre un apport énergétique de 18 kW (24 ch) et 230 Nm dès le démarrage, permettant de se déplacer en mode électrique et soutenant le moteur à combustion lors de moments de forte demande. En mode automatique normal, il ne contribue en puissance qu’à partir de 80 % de pression sur l’accélérateur, alors qu’en mode sport (S) il s’active plus rapidement.

Un autre aspect remarquable est le système de récupération d’énergie, qui permet de récupérer jusqu’à 25 kW pendant le freinage régénératif. Cette énergie est stockée dans la batterie, réduisant ainsi l’utilisation des freins à faible vitesse.

Une batterie conçue pour l’efficacité

Dans le cadre du MHEV Plus, Audi introduit pour la première fois une batterie de type LFP (Lithium Fer Phosphate). Avec une capacité de stockage de 37 Ah ou 1,37 kWh, sa conception est axée non pas sur l’autonomie maximale, mais sur une capacité de charge et de décharge rapide, permettant une réutilisation efficace de l’énergie.