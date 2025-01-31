Autres tragédies aériennes dans le sport : le patinage artistique américain a déjà connu un drame similaire.

L‘accident du vol 55342 d’American Airlines, qui a heurté un hélicoptère militaire avant de plonger dans le fleuve Potomac à Washington D.C., s’inscrit dans une série de tragédies aériennes ayant frappé le monde du sport. La mort de plusieurs patineurs artistiques d’origine russe, pour la plupart retraités mais liés depuis longtemps au patinage aux États-Unis, rappelle un événement tragique survenu en 1961.

Tragédies aériennes dans le monde du sport

En 1961, un accident d’avion a coûté la vie à l’équipe de patinage artistique des États-Unis en route vers les Championnats du Monde. Au fil des ans, d’autres sports de glace ont également connu des tragédies similaires, comme le cachet tragique des accidents aériens pour l’équipe de hockey sur glace de l’Armée rouge en 1950, l’équipe nationale tchécoslovaque ou plus récemment Lokomotiv Yaroslavl.

Un événement marquant en 1961

Le 15 février 1961, le vol Sabena 548 s’est écrasé près de l’aéroport de Bruxelles. À bord se trouvait l’équipe américaine de patinage artistique, composée de 18 membres à destination des Championnats du Monde à Prague. Sur les 72 passagers, on déplorait également la perte de six entraîneurs, quatre juges et six proches des athlètes.

Parmi les patineurs décédés figuraient des jeunes talents prometteurs qui avaient déjà brillé aux États-Unis, comme Lawrence Owen, qui s’était classé sixième aux Jeux Olympiques de 1960 à seulement 15 ans, et Dudley Richards, champion des États-Unis. Tim Brown avait échappé à la tragédie après avoir décidé de ne pas embarquer à la dernière minute, son poste étant occupé par Douglas Ramsay.

Si la cause exacte de l’accident n’a jamais été établie, la Federal Aviation Administration des États-Unis a avancé la défaillance du mécanisme de trim de stabilisateur comme la raison la plus probable.

Suite à cette tragédie, la Fédération Internationale de Patinage a annulé les Championnats du Monde, et Prague a été choisie comme ville hôte pour l’année suivante.

Une série d’accidents à travers l’histoire

Le monde du sport se souvient également de la tragédie de l’équipe de hockey tchécoslovaque. Le 8 novembre 1948, six joueurs de l’équipe championne du monde en 1947 ont perdu la vie lors d’un vol charter de Paris à Londres. Le fonctionnement du vol a été compromis en raison de mauvaises conditions météorologiques et la décision prise par les joueurs de partir malgré les avertissements a conduit à cette perte. Le crash a eu lieu dans la Manche, et le régime communiste a même tenté de masquer l’événement en affirmant que les joueurs avaient choisi l’exil.

Les catastrophes aériennes liées au sport ne se limitent pas à une époque ou une nation, elles ont marqué une période entière et continuent d’être rappelées par les familles et les amis des victimes.