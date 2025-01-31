Kraken Relance ses Services de Staking aux États-Unis Face à un Allègement de la Pression Réglementaire

Kraken relance le staking en chaîne pour ses clients américains

Le paysage réglementaire des cryptomonnaies aux États-Unis connaît une transformation significative. Dans ce contexte, Kraken, une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, a décidé de réintroduire le staking en chaîne pour ses clients américains. Cette initiative fait suite à une pression réglementaire qui avait contraint l’entreprise à suspendre ses services de staking en 2023.

Une offre élargie pour les acteurs du marché

Avec 17 actifs disponibles pour le staking, dont l’Ethereum (ETH) et Solana (SOL), la récente décision de Kraken marque un tournant important pour la participation des utilisateurs aux cryptomonnaies aux États-Unis. L’échange a déclaré que ses clients dans 39 États et territoires américains peuvent désormais accéder à ces services via Kraken Pro, offrant un mécanisme de staking où les utilisateurs verrouillent leurs tokens pour une période déterminée afin de sécuriser les réseaux blockchain et de gagner des récompenses.

Un retour après des régulations strictes

Cette relance survient près d’un an après que Kraken ait conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) en février 2023, dans le cadre duquel l’entreprise a accepté de verser 30 millions de dollars et de cesser son programme de staking en tant que service, accusé par la SEC d’avoir proposé des valeurs mobilières non enregistrées.

Le retour des services de staking chez Kraken témoigne d’un changement général dans le climat réglementaire américain pour les cryptomonnaies. L’administration précédente, avec une approche stricte menant à l’examen de nombreuses entreprises du secteur, semble avoir laissé place à un paysage politique plus flexible, où des acteurs comme Kraken cherchent à rétablir les services limités.

Kraken restores crypto staking for U.S. customersKraken has reintroduced on-chain crypto staking for U.S. clients in 39 states and territories, allowing them to stake 17 assets, including $ETH, $SOL, $DOT and $ADA. According to CoinDesk, the move comes after Kraken shut down… — CoinNess Global (@CoinnessGL) January 30, 2025

Mark Greenberg, responsable mondial des consommateurs chez Kraken, a décrit ce lancement comme « un développement extrêmement positif, non seulement pour Kraken mais aussi pour l’ensemble de l’espace crypto américain ». Il a exprimé son enthousiasme à l’idée de proposer un produit qui permettra aux clients américains de reprendre le staking et de jouer un rôle clé dans le renforcement de la sécurité des réseaux blockchain.

Le produit de staking de Kraken permet aux utilisateurs de déléguer leurs actifs à des validateurs, responsables de la validation des transactions et de la production de blocs. En retour, les clients reçoivent des récompenses, moins les frais. Afin de répondre aux préoccupations concernant les risques liés au staking, Kraken a également introduit une assurance contre les pénalités, fournie par un tiers, offrant ainsi une protection supplémentaire pour les clients américains.

Kraken est un échange centralisé qui propose du staking en chaîne depuis 2019 et a été un précurseur dans le domaine de l’Ethereum restaking, soutenant des projets comme EigenLayer. Avec l’émergence des mécanismes de consensus de type preuve de participation, le staking constitue une méthode essentielle pour les investisseurs souhaitant contribuer à la sécurité des blockchains tout en générant des récompenses passives. La réintroduction du staking par Kraken aux États-Unis pourrait ouvrir la voie à d’autres échanges pour faire de même, remodelant ainsi le paysage réglementaire des services liés aux cryptomonnaies.