Solana atteindra-t-elle 1000 $? Les enjeux institutionnels et les droits de douane de Trump stimulent la demande

Solana : Une Nouvelle Tentative de Récupération du Marché

Dans un contexte de fluctuations du marché, Solana se lance dans une nouvelle tentative de reprise, soutenue par des développements récents tels que les tarifs douaniers de Trump et l’adoption institutionnelle de cet actif numérique. Une dynamique d’optimisme se crée grâce à la combinaison de l’activité des baleines et d’un regain d’intérêt institutionnel.

Une Augmentation Impressionnante de la Valeur Totale Verrouillée

La valeur totale verrouillée (TVL) dans les applications basées sur Solana a atteint 57 millions de SOL le 11 avril, marquant une augmentation de 70 % par rapport aux 9 millions de dollars enregistrés en novembre dernier, selon les données de DefiLlama.

Les volumes des échanges décentralisés (DEX) demeurent également robustes. Solana représente désormais 24 % du marché DEX, soit le double de celui de BNB Chain et plus du double de la part de Base, l’un des principaux réseaux de couche 2 d’Ethereum.

Des Indicateurs Techniques et les Perspectives Futures

Bien que les indicateurs techniques montrent que Solana fait face à une dynamique baissière, le prix se négocie actuellement à un niveau clé de 120. Il est en dessous des moyennes mobiles de 50 et 200 jours. L’indice de force relative (RSI) est à 47, indiquant que le token est en dessous de la zone de surachat et pourrait augmenter encore avant tout retournement de tendance. Les niveaux suivants à surveiller sont 147 $ et 160 $.

Trois Catalyseurs Alimentant l’Optimisme

La course pour le lancement du premier ETF spot Solana aux États-Unis s’intensifie. Le Cboe BZX Exchange a récemment déposé une demande pour l’inscription de l’ETF proposé par Fidelity, rejoignant Franklin Templeton et d’autres grands gestionnaires d’actifs dans leur quête d’approbation réglementaire.

Fidelity Solana ETF 19b-4 officially filed.. pic.twitter.com/pPVXa1T63z — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 25 mars 2025

Le lancement des contrats à terme Solana par le CME en mars souligne également une demande institutionnelle croissante. Le climat réglementaire en évolution à Washington pourrait jouer un rôle décisif. La SEC, longtemps prudente concernant les ETF basés sur les altcoins, a approuvé plusieurs ETF spot Bitcoin plus tôt cette année.

Un Changement Réglementaire Qui Ouvre des Perspectives pour les ETF SOL

Avec un assouplissement apparent de la réglementation des cryptomonnaies sous une éventuelle seconde administration Trump, le chemin semble plus dégagé pour des produits liés à d’autres actifs numériques.

La volonté de Fidelity de lancer un ETF Solana s’inscrit dans sa stratégie crypto globale. La prévision de prix à 1000 $ dépend largement du développement fondamental de Solana, de son adoption et de la performance du marché des actifs numériques au sens large.

Gérant déjà des ETF Bitcoin et Ethereum, ce mouvement pourrait permettre à Solana d’accéder à un plus large éventail d’investisseurs, sans qu’ils aient besoin de détenir l’actif directement.

