WhiteBIT Révèle de Nouveaux Services Institutionnels lors de la Conférence Liquidity 2025

WhiteBIT se distingue au sommet Liquidity 2025

WhiteBIT, la plus grande plateforme de cryptomonnaies en Europe en termes de trafic, a récemment affiché son engagement envers l’adoption institutionnelle des actifs numériques en participant en tant que partenaire doré au sommet Liquidity 2025 à Hong Kong. Cet événement a rassemblé des acteurs majeurs du monde financier pour discuter de l’avenir de la finance numérique.

Un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur

Le sommet Liquidity 2025, organisé à Hong Kong, a réuni des gestionnaires d’actifs, des institutions financières, des experts en trading, des dépositaires et des régulateurs, permettant des échanges sur l’évolution du trading d’actifs numériques et sa conjonction croissante avec la finance traditionnelle. Cet événement a servi de plateforme clé pour le leadership éclairé, le réseautage et l’innovation collaborative dans le secteur crypto institutionnel.

Un leadership commercial tourné vers l’avenir

La direction commerciale de WhiteBIT, dirigée par le directeur commercial Sergii Bulgakov, a activement participé à des discussions avec les parties prenantes, cherchant des opportunités de partenariat et présentant les nouvelles offres institutionnelles de l’entreprise. Un moment fort de l’événement fut le panel de discussion auquel a participé Sergii Bulgakov, abordant les distinctions entre l’infrastructure de trading CeFi et DeFi, les défis de l’intégration, les variations réglementaires, la maturité du trading DeFi et le potentiel d’un modèle hybride CeFi-DeFi pour les investisseurs institutionnels.

« Les institutions jouent un rôle crucial dans la maturation de l’écosystème des actifs numériques, comblant le fossé entre la finance traditionnelle et le marché crypto en rapide évolution. Chez WhiteBIT, nous nous engageons à fournir aux investisseurs institutionnels des solutions sécurisées, innovantes et évolutives pour les aider à naviguer cette transformation en toute confiance. » — Sergii Bulgakov, directeur commercial de WhiteBIT

Des services institutionnels dynamiques et évolutifs

Depuis le lancement de ses services institutionnels en 2024, WhiteBIT a constamment élargi son offre pour répondre aux besoins changeants des entreprises et des investisseurs institutionnels. Grâce à une combinaison de solutions de trading renforcées, d’accès à la liquidité et d’une sécurité de niveau entreprise, WhiteBIT fixe de nouveaux standards pour l’adoption des cryptomonnaies par les institutions.

Nouvelles solutions institutionnelles proposées par WhiteBIT

Pour répondre à la demande croissante pour une gestion sécurisée des actifs et des solutions de trading efficaces, WhiteBIT a introduit plusieurs services innovants :

Provision de liquidité : Accès à des pools de liquidité profonds pour plus de 740 paires de trading, avec intégration du convertisseur crypto et capacités de trading élargies.

Accès à des pools de liquidité profonds pour plus de 740 paires de trading, avec intégration du convertisseur crypto et capacités de trading élargies. Génération d’adresses de portefeuille : Support pour plus de 330 cryptomonnaies sur plus de 80 réseaux blockchain, simplifiant la gestion des actifs numériques pour les entreprises.

Support pour plus de 330 cryptomonnaies sur plus de 80 réseaux blockchain, simplifiant la gestion des actifs numériques pour les entreprises. Plateforme de trading OTC : Facilite les transactions crypto à grande échelle avec une interface de trading par chat pour une exécution efficace tout en préservant la confidentialité.

Facilite les transactions crypto à grande échelle avec une interface de trading par chat pour une exécution efficace tout en préservant la confidentialité. Solutions de conservation : Conservation crypto de niveau institutionnel avec des normes de sécurité certifiées et protection contre les cyberattaques.

Une vision d’adoption des cryptomonnaies institutionnelles

En tant que plateforme de premier plan en Europe, WhiteBIT reste déterminé à promouvoir l’adoption institutionnelle des actifs numériques tout en garantissant des solutions de trading sécurisées, efficaces et évolutives. En participant à Liquidity 2025, WhiteBIT renforce sa position en tant qu’acteur clé dans l’évolution de la finance crypto institutionnelle, favorisant une plus grande collaboration entre les marchés traditionnels et numériques.

À propos de WhiteBIT

WhiteBIT est la plus grande plateforme de cryptomonnaies en Europe par le trafic, offrant plus de 780 paires de trading et soutenant plus de 330 actifs, ainsi que neuf devises fiat. Fondée en 2018, la plateforme fait partie du groupe WhiteBIT, qui sert plus de 35 millions de clients dans le monde entier. WhiteBIT collabore avec Visa, FACEIT, le FC Barcelone, Trabzonspor et l’équipe nationale de football d’Ukraine. L’entreprise est dédiée à l’adoption mondiale de la technologie blockchain.

