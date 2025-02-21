Le fardeau s’allège pour la crypto : Le PDG de Hidden Road évoque la licence MiCA et l’avenir du secteur.

Un tournant pour le marché des cryptomonnaies

La régulation a longtemps constitué un frein pour l’industrie des cryptomonnaies, mais les récents développements laissent entrevoir un nouvel élan. Michael Higgins, PDG de Hidden Road, évoque les changements en cours et l’avenir du trading crypto institutionnel.

Un nouveau cadre réglementaire en Europe

Michael Higgins, dans une interview accordée à Finance Magnates, a souligné l’importance de l’acquisition récente d’une licence sous la réglementation MiCA aux Pays-Bas. Ce pas en avant s’inscrit dans la stratégie de la société pour établir une infrastructure régulée pour le trading institutionnel de cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

« L’objectif de MiCA est d’apporter certitude et clarté dans l’espace des actifs numériques, un domaine actuellement marqué par une grande ambiguïté entre différents régulateurs mondiaux », a expliqué Higgins, nommé PDG international de Hidden Road en novembre 2024. « Cela devrait permettre aux grandes institutions financières, qui exigent une surveillance réglementaire transparente et définitive, d’entrer sur le marché. »

Cette avancée intervient alors que l’ESMA, l’autorité de régulation européenne, envisage d’introduire des exigences supplémentaires pour les employés des entreprises de cryptomonnaies conformément à MiCA. De plus, il a été suggéré que les fournisseurs pourraient devoir établir des entités légales distinctes pour proposer différents services dans le secteur des actifs numériques.

Les défis de l’adoption institutionnelle

Malgré ces développements prometteurs, le chemin vers l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies est semé d’embûches. La transparence financière émerge comme une préoccupation de premier plan. Selon Higgins, la résistance des échanges de cryptomonnaies à fournir des états financiers audités constitue un obstacle majeur pour les investisseurs institutionnels.

« Les investisseurs institutionnels ont certaines exigences. En premier lieu, leur responsabilité fiduciaire les oblige à procéder à des vérifications d’identité et à une diligence raisonnable sur leurs contreparties », souligne-t-il. « Dans les marchés traditionnels, les meilleures pratiques sont définies par la transparence financière régulière selon les normes comptables GAAP et IFRS. »

Le manque de rapports financiers audités de la part de grands acteurs de l’industrie, en particulier des échanges offshore, complique davantage l’environnement pour les investisseurs institutionnels soumis à des exigences de conformité strictes. Higgins explique que cela crée une situation de type « poule et œuf », où les entreprises peinent à obtenir des audits, même lorsqu’elles sont prêtes.

L’avenir des cryptomonnaies est global

En regardant vers 2025, Hidden Road prévoit d’élargir ses offres de marché traditionnelles tout en maintenant son accent sur le trading crypto institutionnel régulé. Higgins a expliqué que l’entreprise cherche à améliorer la technologie derrière le clearing prime et le financement de marge, en s’appuyant sur le capital du marché privé pour le déploiement des différents actifs et produits.

Dans cette optique, il prévoit que la participation institutionnelle dépassera finalement celle des détaillants, bien que les cryptomonnaies aient leurs origines retail. « Les actifs numériques évolueront comme d’autres classes d’actifs, et avec le temps, la participation institutionnelle sera plus importante que celle des détaillants », a-t-il déclaré. « Cependant, les cryptos ont commencé dans le secteur retail et y dominent toujours. »