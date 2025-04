Bilan Hebdomadaire : L’Acquisition Souterraine de Ripple, un « Accord Naturel » pour le Financement Instantané des CFD

Les courtiers de détail manquent l’opportunité des stablecoins

Dans notre récapitulatif hebdomadaire, nous mettons en lumière comment les courtiers passent à côté de l’adoption des stablecoins. Bien que cette classe d’actifs numériques en pleine expansion puisse offrir aux courtiers un financement plus rapide, des rendements et une croissance, la plupart restent hésitants en raison de craintes obsolètes et de barrières technologiques.

Stablecoins : un enjeu méconnu

Pourquoi si peu de courtiers de détail ont-ils intégré les stablecoins au cœur de leur offre ? Notons que les stablecoins gagnent en popularité. Tether a récemment rapporté que plus de 109 millions de portefeuilles en chaîne détiennent des USDT, dont 54 millions de portefeuilles avec un solde supérieur à 0,01 $.

Les autres stablecoins (comme USDC, DAI et FDUSD) comptent pour 13,8 millions de portefeuilles avec des soldes significatifs.

Acquisition de Hidden Road par Ripple

Michael Higgins, PDG de Hidden Road, a apporté des éclaircissements sur l’acquisition récente de 1,25 milliard de dollars par Ripple, soulignant la forte demande pour les services de l’entreprise et la pertinence de cette acquisition.

“Nous avons vingt fois plus de demande que d’offre chez Hidden Road,” a déclaré Michael Higgins à FinanceMagnates.com, après l’annonce de l’acquisition par Ripple. “En nous associant à Ripple, nous pouvons immédiatement résoudre le problème d’offre et de demande pour nos clients existants, élargir notre capacité à servir notre pipeline et continuer à croître.”

Les affaires continuent à bouger

En matière d’acquisitions, la division britannique de TRADE.com a été vendue au NAGA Group pour 1,24 million de livres (1,65 million de dollars), marquant le retour de NAGA sur le marché britannique. Avant cette acquisition, TRADE.COM était en déclin financier, avec une chute de revenus presque triplée et une perte nette de 346 000 livres.

En Australie, Axi, un courtier en contrats pour différences (CFDs), a perdu son offre pour acquérir la plateforme de trading SelfWealth, désormais achetée par la plateforme d’investissement basée à Singapour, Syfe, pour 65 millions de dollars australiens en espèces.

Expansion de XTB en France

De son côté, le fintech polonais coté en bourse XTB a ajouté des comptes PEA (Plan d’Épargne en Actions) français à sa plateforme, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie pour attirer les investisseurs à long terme sur les marchés européens.

Cette initiative fait suite à des lancements similaires d’offres fiscales en Pologne et au Royaume-Uni l’année dernière, alors que l’entreprise cherche à consolider sa position parmi les investisseurs de détail plus passifs.

Réduction des spreads : une stratégie réfléchie

Pour Nikos Antoniades, PDG d’easyMarkets, bien que la réduction des spreads puisse affecter les revenus, elle constitue en réalité une stratégie à long terme.

“En tant que market maker, les spreads représentent une partie essentielle de notre modèle économique,” a-t-il confié à financemagnates.com suite à sa décision de réduire les spreads jusqu’à 25 % sur différents instruments. “À court terme, cela impactera directement nos revenus. Mais nous le considérons comme un investissement stratégique en faveur de nos clients.”

Lancement d’une nouvelle plateforme par Instant Funding

Instant Funding a annoncé ses projets de lancement de sa plateforme de cryptomonnaies, IF Crypto, le mois prochain, marquant l’expansion de son trading prop dans d’autres secteurs, y compris la cryptographie et le courtage.

La société dévoile également “IF Pro” pour son prochain service de courtage, rejoignant ainsi le groupe de sociétés de trading de détail qui ont récemment obtenu des licences pour opérer dans l’exotique Saint-Lucie.

Revolut en pleine expansion

Par ailleurs, la grande banque numérique Revolut a rapporté une augmentation de 149 % de son bénéfice avant impôt, atteignant 1,4 milliard de dollars pour 2024, marquant sa quatrième année consécutive de rentabilité.

La fintech basée à Londres a vu sa base client croître de 38 %, atteignant 52,5 millions d’utilisateurs dans le monde, tandis que les soldes totaux des clients ont augmenté de 66 %, atteignant 38 milliards de dollars.

Impact des délais de remboursement au Royaume-Uni

Enfin, un rapport récent d’Airwallex révèle comment des processus de remboursement obsolètes créent une tension financière, diminuent le moral et poussent les talents à quitter leur emploi. Pour de nombreux employés britanniques, la gestion des dépenses professionnelles n’est pas simplement une tâche administrative mineure, mais un stress financier caché qui sape progressivement leurs finances personnelles et leur bien-être.

