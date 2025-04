Pepperstone nomme Mariia Erokhina au poste de Directrice de la Sécurité de l’Information et de la Conformité

Promotion de Mariia Erokhina chez Pepperstone

Pepperstone, un courtier en forex et CFD basé en Australie, a récemment annoncé la nomination de Mariia Erokhina au poste de Directrice Générale, Sécurité de l’Information et Conformité. Erokhina, qui a rejoint l’entreprise il y a un peu plus d’un an en tant que responsable de la sécurité informatique, apporte une expertise précieuse dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.

Une experte en sécurité informatique aguerrie

Sur son profil LinkedIn, Erokhina se décrit comme une experte en sécurité informatique dotée d’une expérience solide, ayant précédemment travaillé pour des marques prestigieuses. Elle a intégré Pepperstone après avoir occupé le poste de Directrice de la Sécurité de l’Information chez Sumsub pendant plus de deux ans.

Avant cela, elle a aussi été responsable de la sécurité de l’information chez Citi à Moscou, Russie, et a occupé divers postes dans la région. « Je suis heureuse d’annoncer que je commence un nouveau poste en tant que Directrice Générale, Sécurité de l’Information et Conformité chez Pepperstone », a déclaré Erokhina.

Autres changements importants au sein de Pepperstone

Pepperstone a récemment effectué d’autres mouvements exécutifs notables. Ce mois-ci, la société a recruté Kim Reilly au poste de Responsable de l’Expérience Client. Reilly, experte chevronnée dans le secteur du trading de devises et des CFD, a rejoint l’entreprise en provenance de FP Markets, où elle jouait un rôle clé dans les relations clients et les partenariats.

Le profil LinkedIn de Reilly indique qu’elle possède une vaste expérience dans les services financiers, comprenant de grandes sociétés de courtage telles que FP Markets, IC Markets et FxPro. Chez FP Markets, elle a occupé divers postes de direction à Chypre et à Londres, gérant les partenariats, les parcours clients et l’assurance qualité.

Par ailleurs, Pepperstone renforce sa présence dans le domaine du sponsoring sportif. Au début de cette année, le courtier de forex et de CFD a conclu un accord de parrainage avec l’équipe de Formule 1 Aston Martin Aramco, selon FinanceMagnates.com.

« Nous sommes ravis de travailler ensemble et de construire un partenariat gagnant qui propulse le succès à la fois sur et en dehors de la piste », a commenté Tamas Szabo, PDG du groupe Pepperstone, ajoutant : « Nous avons hâte de célébrer cela lors du Grand Prix d’Australie à Melbourne, la première course de la saison et notre course à domicile. »

