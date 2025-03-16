Pepperstone, Mintos, 4OTC et d’autres : Les nominations clés de la semaine

Résumé des changements exécutifs de la semaine

Cette semaine, le paysage des entreprises a connu plusieurs mouvements stratégiques. Pepperstone a nommé un nouveau responsable de l’expérience client, N26 a vu son ancien directeur marketing rejoindre Mintos, 4OTC a recruté Kyle Jannece au poste de responsable du développement commercial, et Richard Balarkas a quitté son poste de président chez Saxo UK. D’autres recrutements notables incluent Intae Song chez Bitget et Olivia Zhang chez MAS Group, tandis que Madalina Rotaru a quitté Capex.com et NAGA.

Pepperstone nomme un nouveau responsable de l’expérience client

Parmi les changements exécutifs clés de la semaine, Pepperstone a désigné Kim Reilly comme nouvelle responsable de l’expérience client. Exécutive chevronnée dans le secteur du trading de devises et de CFD, Reilly arrive de FP Markets, où elle a joué des rôles clés dans les relations clients et les partenariats.

Selon le profil LinkedIn de Reilly, sa carrière dans les services financiers comprend des postes au sein de grandes sociétés de courtage telles que FP Markets, IC Markets et FxPro. Chez FP Markets, elle a exercé plusieurs fonctions de leadership à Chypre et à Londres, supervisant les partenariats, les parcours clients et l’assurance qualité.

Ancien directeur marketing de N26 rejoint Mintos

La plateforme d’investissement basée à Berlin, Mintos, a recruté Kertu-Liina Lehismäe, ancien directeur marketing de N26, comme nouvelle directrice marketing. Lehismäe, qui a dirigé les efforts d’acquisition de clients globaux à la banque numérique N26, intègre l’équipe de direction de Mintos, qui cherche à accélérer son expansion européenne et à renforcer sa position sur le marché.

4OTC recrute un cadre clé de CME

De son côté, le fournisseur de connectivité FinTech 4OTC a nommé Kyle Jannece comme responsable du développement commercial. Dans ce rôle, Jannece sera chargé de diriger les efforts de la société pour collaborer avec les banques tant sur les marchés des cryptomonnaies que des devises.

Ayant précédemment géré les ventes mondiales et le développement commercial pour le service de correspondance eFix du CME Group, Jannece se concentrera sur la capture des besoins des banques entrant dans l’espace des actifs numériques, tout en élargissant la gamme de produits FX existante de 4OTC.

Départ de Richard Balarkas, président de Saxo UK

Au Royaume-Uni, le président de Saxo Bank UK, Richard Balarkas, quitte ses fonctions. Sa démission, annoncée par le registre des entreprises britanniques, survient un jour après que le géant bancaire suisse J. Safra Sarasin Group a finalisé l’acquisition d’une participation de 70 % dans Saxo Bank. Le départ de Balarkas pourrait signaler plusieurs changements de direction suite à cette acquisition.

Bitget recrute un nouveau directeur des ventes

Dans le secteur des cryptomonnaies, Bitget a engagé Intae Song en tant que directeur des ventes. Song, membre de l’entreprise depuis 2020, a récemment occupé le poste de partenaire commercial à l’échange. Il est revenu au poste de directeur des ventes après avoir été nommé partenaire commercial en 2023.

Madalina Rotaru quitte Capex.com et NAGA

Madalina Rotaru, employée de longue date du groupe Capex/NAGA, a quitté l’entreprise. Elle était la directrice des opérations du groupe de l’entité fusionnée et la directrice générale adjointe du groupe NAGA. Rotaru a rejoint CAPEX.com en janvier 2017 et a été promue au poste de COO du groupe après environ un an.

MAS Group nomme Olivia Zhang comme nouvelle responsable des ventes

Enfin, MAS Group a nommé Olivia Zhang comme nouvelle responsable des ventes. Avec une expérience dans les marchés de détail et institutionnels, Zhang dirigera les efforts de vente de l’entreprise depuis Sydney. Elle possède une vaste expérience dans les services financiers, ayant travaillé dans les secteurs du trading institutionnel et de détail.