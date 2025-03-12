L’Ancien Directeur Marketing de N26 Rejoint Mintos pour Élargir sa Base de 500 000 Clients.

Mintos nomme Kertu-Liina Lehismäe comme Directrice Marketing

Mintos, une plateforme d’investissement basée à Berlin, a annoncé aujourd’hui la nomination de Kertu-Liina Lehismäe au poste de Directrice Marketing. Ancienne directrice marketing de N26, Lehismäe apporte une expérience significative à Mintos, alors que la société cherche à renforcer sa position sur le marché européen.

Un parcours riche dans le secteur financier

Kertu-Liina Lehismäe a dirigé les efforts d’acquisition de clients à l’échelle mondiale chez N26, une banque numérique. Avant cela, elle a également été associée au conglomérat japonais Rakuten, qui propose divers services de trading en ligne. Chez Mintos, elle rejoindra l’équipe de direction et supervisera toutes les activités marketing et de communication externe, y compris l’acquisition de clients, le développement de la marque et les relations publiques.

Une stratégie d’expansion en Europe

Martins Sulte, PDG et co-fondateur de Mintos, a déclaré que « son expérience marketing étendue, son approche centrée sur le client et son expérience pertinente seront essentielles pour atteindre un niveau de croissance supérieur, alors que Mintos continue d’apporter davantage de valeur à nos clients. » Depuis 2021, Mintos est titulaire d’une licence accordée par la Commission des marchés financiers et de capitaux en Lettonie (FCMC).

Dans le cadre de son expansion en Europe, Mintos cible de nouveaux marchés, notamment la République tchèque, où il espère élargir sa base de 500 000 clients. Les données recueillies par Mintos montrent que les investisseurs tchèques évitent généralement les investissements à haut risque, ce qui incite la société à proposer des solutions adaptées à leur profil de risque. De plus, l’entreprise a récemment pénétré le marché portugais, où les investisseurs de détail s’avèrent encore plus conservateurs, privilégiant principalement les comptes d’épargne et les investissements immobiliers.

Kertu-Liina Lehismäe a exprimé son enthousiasme à rejoindre Mintos à un moment qu’elle considère comme « pivotal » pour le développement de l’entreprise, soulignant que l’équipe a construit une plateforme d’investissement exceptionnelle avec une offre unique sur le marché, rendant l’investissement plus accessible pour tous les niveaux d’investisseurs.

Enfin, Mintos a récemment publié son rapport annuel 2023, indiquant des revenus de 11,1 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2022. Le bénéfice total et complet a atteint 1,05 million d’euros, presque le double par rapport à l’année précédente.