Madalina Rotaru Tire sa Révélation : Un Adieu Mémorable après Dix Ans chez Capex.com et NAGA

Résumé de l’article

Madalina Rotaru, une figure clé du Capex/NAGA Group, a annoncé son départ après plus d’une décennie au sein de l’entreprise. Son rôle en tant que directrice des opérations et directrice générale adjointe a marqué une période de transformations pour la société, particulièrement après la fusion entre NAGA et CAPEX.com.

Départ après un Long Parcours

Madalina Rotaru a annoncé sur LinkedIn que son temps avec le groupe Capex/NAGA touchait à sa fin, déclarant : « Après plus de dix ans, mon temps chez Capex/NAGA Group est terminé. » Elle a ajouté que son expérience en tant que directrice générale adjointe et directrice des opérations du groupe a été jalonnée de défis, d’opportunités et d’enseignements précieux, ce qui a contribué à sa croissance tissée tant sur le plan professionnel que personnel au cours de cette dernière décennie.

Fusion de Deux Entreprises de CFD

Recrutée en janvier 2017 comme directrice de filiale de CAPEX.com, Rotaru a rapidement été promue au poste de directrice des opérations du groupe, occupant également des responsabilités pour les opérations MENA de CAPEX.com, notamment en tant que CEO de l’unité des Émirats Arabes Unis au début de la pandémie de COVID-19. La fusion entre NAGA et CAPEX.com a ensuite propulsé Rotaru à des postes clés dans le nouveau groupe.

En décembre 2023, CAPEX.com a acquis NAGA, une autre marque de trading en ligne de premier plan au Moyen-Orient. Dans le cadre de cette opération, le CEO de CAPEX.com a investi 9 millions d’euros dans NAGA, devenant ainsi le directeur général du groupe fusionné.

Il est à noter que Ben Bilski, co-fondateur de NAGA et directeur des systèmes d’information, a quitté la société seulement trois mois après la fusion. Selon des informations antérieures de Finance Magnates, NAGA a réduit son personnel de 40 % en 2023. En termes de performances financières, le chiffre d’affaires du groupe résultant de la fusion NAGA et CAPEX.com a atteint 62,3 millions d’euros en 2024, comparé à 77,5 millions d’euros l’année précédente, tandis que l’EBITDA du groupe s’est chiffré à 8,1 millions d’euros, représentant une marge de 13 %.