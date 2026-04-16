NAGA Group Présente un Modèle Axé sur l’IA Avant les Résultats du Premier Trimestre, Tandis que les Actions Xetra Renouent avec la Croissance.

Résumé

Le groupe NAGA AG, connu pour son application financière Naga One, annonce une transformation majeure axée sur l’intelligence artificielle (IA). Cette initiative vise à automatiser le support client et à optimiser l’efficacité de ses équipes, avec une diminution significative de son effectif marketing. L’entreprise s’apprête également à publier ses résultats du premier trimestre, dans un contexte de reprise de ses actions sur le marché.

NAGA mise sur l’intelligence artificielle pour sa croissance

Le groupe NAGA AG, coté sur Xetra, a révélé aujourd’hui (jeudi) qu’il oriente sa prochaine phase de croissance autour de l’intelligence artificielle. La technologie gère désormais la plupart de ses interactions de support client basées sur la conversation, et permet à l’entreprise d’opérer son département marketing avec environ 20% de personnel en moins.

Une automatisation qui transforme les opérations

NAGA a rapporté que l’IA a résolu entièrement environ 66% des interactions de support client au premier trimestre sans intervention humaine, et prévoit d’étendre cette automatisation aux échanges par e-mail. Les outils basés sur l’IA ont également multiplié la production créative marketing par trois à cinq fois, tout en permettant à l’équipe de travailler avec moins de personnel.

La société a précisé que l’intégration des partenaires a été réduite d’environ 10 jours à un seul jour, et que les cycles d’ingénierie se sont ajustés, passant de plusieurs semaines à quelques jours seulement.

Un modèle d’exploitation centré sur l’IA

Octavian Patrascu, le PDG, a souligné que l’IA va au-delà d’un simple outil d’efficacité, affirmant qu’elle « change fondamentalement notre façon de développer notre activité ». De plus, les analyses en libre-service alimentées par l’IA ont été mises en place en interne, offrant aux départements un accès rapide aux données opérationnelles pour leurs décisions de gestion.

NAGA a également mentionné une couche assistée par l’IA dans le cadre de son environnement de trading, incluant des développements futurs dans le trading social, la crypto-monnaie, et des produits d’investissement simplifiés visant à élargir son attrait au-delà des traders actifs.

Un secteur en pleine évolution

Ce développement arrive alors que les courtiers de détail à travers l’Europe et le Moyen-Orient réajustent leurs opérations en fonction des avancées en intelligence artificielle. Une étude de Tools for Brokers a révélé que l’IA constitue le principal domaine d’investissement prévu dans les budgets technologiques des courtiers pour 2026.

Des concurrents, tels qu’eToro, ont également adopté des solutions similaires, tandis que d’autres, comme CFI, ont intégré des assistants de trading basés sur l’IA. Cependant, certaines entreprises ont été critiquées pour avoir utilisé l’IA comme justification pour des licenciements massifs, une tendance qualifiée de « greenwashing » technologique.

Récupération des actions de NAGA

Suite à une période de forte volatilité, les actions de NAGA et de plusieurs sociétés du secteur se redressent. NAGA a signalé une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année 2025, mais a prévu une croissance pour 2026, avec des revenus estimés entre 68 et 75 millions d’euros.

Patrascu a annoncé en février que NAGA œuvrait vers une approche centrée sur l’IA dans ses opérations, et la mise à jour de jeudi constitue une confirmation de cette direction stratégique.