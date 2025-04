Spotware à l’iFX Expo LATAM 2025 : Plongée dans l’univers du cTrader Store et des Outils IB Révolutionnaires

Spotware participera à l’iFX Expo LATAM 2025 : Nouvelles innovations à découvrir

Spotware, le développeur de la plateforme de trading premium cTrader, annonce sa présence à l’iFX Expo LATAM 2025, l’un des plus grands rassemblements d’experts en trading forex au monde. Cet événement se déroulera du 9 au 10 avril 2025 au World Trade Centre de Mexico. L’équipe de Spotware se réjouit de vous accueillir sur le stand #82, où elle présentera les dernières avancées de son écosystème de trading, conçues pour améliorer l’expérience des courtiers, des sociétés de trading, des courtiers introduits (IB) et des traders.

Une plateforme plébiscitée par plus de 8 millions de traders

cTrader, utilisée par plus de 8 millions de traders à travers le monde, renforce la crédibilité des courtiers et des sociétés de trading qui l’intègrent. Motivé par la demande des traders pour plus de transparence et un trading équitable, cTrader incarne les principes Traders First™, permettant aux entreprises FX/CFD réputées de bâtir la confiance et d’élaborer des stratégies de succès à long terme.

Nous mettons en avant certaines de nos offres principales et vous proposons un aperçu exclusif des développements passionnants qui seront présentés lors de l’événement.

Le cTrader Store : Une opportunité pour les développeurs et les IB

Parmi les innovations majeures, le cTrader Store se démarque comme un marché dynamique destiné à connecter les développeurs d’algorithmes et les IB avec des millions d’utilisateurs de cTrader dans le monde entier. Ce hub centralisé est idéal pour les IB souhaitant accroître l’engagement et dynamiser le volume de transactions grâce à des cBots, des indicateurs et des plugins.

Les développeurs profitent d’une transactions sécurisée, d’une licence intégrée et d’une monétisation fluide. Les traders, quant à eux, bénéficient d’un accès instantané à une sélection croissante de solutions algorithmiques, améliorant ainsi leur expérience de trading comme jamais auparavant.

Le cTrader Store ne se limite pas à un simple marché. Il est véritablement révolutionnaire, rassemblant les acteurs clés de l’écosystème de trading. Ne ratez pas cette occasion d’explorer ce concept de première main et de découvrir comment il transforme les interactions entre développeurs et traders !

Des solutions de trading mobiles optimisées et ultra-réactives

Spotware dote les courtiers et les sociétés de trading propriétaires de solutions avancées, évolutives et conçues pour un monde mobile. La plateforme cTrader, conçue pour la mobilité, offre une fiabilité inégalée, permettant aux entreprises FX/CFD de fournir une expérience de trading exceptionnelle, à tout moment et en tout lieu. L’application mobile cTrader 5.2 offre un temps de lancement d’une seconde, des applications de courtiers personnalisées et est disponible sur le Huawei Store et en Chine, tout en prenant en charge 23 langues.

Parmi les nouvelles fonctions, la version mobile tant attendue de l’outil de gestion des risques et des récompenses permet aux traders de calculer facilement le volume d’opération approprié en fonction des niveaux de stop-loss et des préférences de risque directement sur le graphique de trading. Une fois configurée, vous pouvez passer des ordres d’un simple clic et découvrir des opportunités de trading plus gratifiantes.

cTrader Invite : La transformation des programmes IB et de parrainage

Une autre avancée majeure est cTrader Invite, un nouvel outil destiné à révolutionner les programmes IB et de parrainage. Cette fonctionnalité permet aux courtiers introduits de partager facilement des liens d’invitation cTrader, de suivre les parrainages et de surveiller les performances grâce à des statistiques détaillées. Avec une page de profil personnalisée affichant leurs coordonnées et leurs offres cTrader, les IB peuvent établir une présence en ligne professionnelle pour attirer et convertir davantage de prospects.

En s’appuyant sur ces capacités, cTrader Invite s’intègre aisément aux programmes partenaires des courtiers. Les données d’attribution sont automatiquement envoyées par le biais de webhooks de cTrader vers le CRM du courtier, simplifiant ainsi l’enregistrement et le suivi des utilisateurs. Les IB n’ont plus besoin de gérer les BRL – il leur suffit de partager des liens d’invitation et le système se charge du reste.

Les traders restent dans l’application cTrader sans être redirigés, tandis que les partenaires peuvent suivre en temps réel les parrainages, parfaitement synchronisés avec le CRM du courtier. Le système garantit que les courtiers reçoivent des notifications pour tous les nouveaux utilisateurs ayant commencé leur parcours sur cTrader, même sans étapes d’attribution supplémentaires.

cTrader Invite est un outil essentiel pour les IB et les courtiers cherchant à optimiser leurs programmes de parrainage – n’oubliez pas de le découvrir !

Récompense en vue : Nommé meilleure plateforme de trading LATAM

Nous sommes fiers d’annoncer notre nomination pour la meilleure plateforme de trading LATAM, un témoignage de notre engagement à fournir des solutions de trading innovantes et performantes pour les courtiers et les sociétés de trading dans la région. Avec un accent fort sur la transparence, une technologie de trading avancée et une approche mobile, cTrader est idéalement positionné pour répondre aux besoins uniques de la communauté forex en pleine expansion en LATAM. À mesure que la demande pour des solutions de trading équitables et innovantes augmente dans la région, de plus en plus de courtiers et de sociétés de trading se tournent vers cTrader pour sa fiabilité, son extensibilité et son expérience utilisateur intuitive, en faisant un concurrent sérieux pour le prix de la meilleure plateforme de trading LATAM. Nous remercions nos clients et partenaires pour leur confiance continue, et nous espérons remporter ce prix ensemble !

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

Pour une présentation personnalisée des solutions de trading de premier ordre de Spotware, prenez rendez-vous avec notre équipe. Ne manquez pas cette occasion de découvrir comment la technologie avancée de Spotware peut favoriser la croissance de votre courtage en 2025 et au-delà.

Nous avons hâte de vous rencontrer à l’iFX Expo LATAM 2025 !

