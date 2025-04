iFX EXPO LATAM 2025 : Le Deuxième Jour S’ouvre à Mexico City

Résumé de la journée finale de l’iFX EXPO LATAM 2025

Après une première journée animée, l’iFX EXPO LATAM 2025 entre dans son dernier jour. Les participants continuent d’explorer les technologies dans le domaine du trading, allant des solutions de liquidité aux intégrations fintech, tout en renforçant des partenariats clés.

Une plate-forme d’échanges riche en insights

Plus de 100 intervenants partageront leurs expériences et proposeront des panels éducatifs tout au long de l’expo dans le Speaker Hall et à la Traders Arena, un espace dédié aux traders pour apprendre, échanger et perfectionner leurs compétences. L’événement s’adresse à tous les niveaux d’expérience, rassemblant débutants et vétérans aguerris, ce qui en fait un lieu idéal pour échanger des idées et construire des partenariats précieux.

E-Marketing dans le trading : Digitaliser pour Capitaliser

Lors d’une discussion enrichissante sur le thème « E-trading Marketing : Digitaliser pour Capitaliser », Andrea Badiola Mateos, Directrice Commerciale de Finance Magnates, a engagé des experts dans un débat sur le marketing dans l’industrie du trading en ligne. Parmi les intervenants figuraient des personnalités telles qu’Andres Nacimba, Responsable LATAM chez CXM, et Guillermo Romero Aguilar, Responsable Marketing chez Wandr Studio, qui ont apporté des perspectives variées sur les meilleures pratiques du secteur.

La Blockchain : Une Révolution pour l’Amérique Latine

Modéré par Andrey Stoychev, PDG de VS Capital, ce panel a vu la participation d’experts comme Rodrigo Moheno Torres, Co-fondateur de Ziran Wealth Management, et Alvaro Flores Obieta, Responsable du Développement Commercial chez Bybit. Ils ont discuté des défis et des opportunités que la blockchain offre au marché latino-américain.

Entretien exclusif avec Georgiana Calinescu de OneRoyal

Dans un entretien approfondi, Andrea Badiola Mateos a échangé avec Georgiana Calinescu, Responsable du Développement Commercial LATAM chez OneRoyal. Leur discussion a abordé des sujets clés comme l’avenir du trading algorithmique, l’utilisation des données et des analyses pour améliorer les stratégies, et l’importance de maintenir la confiance des investisseurs en période d’incertitude.

Programme de la deuxième journée

Les portes de l’expo ouvrent à 11h00 et fermeront à 19h00. Les sessions se dérouleront dans le Speaker Hall et la Traders Arena, avec une variété de thématiques abordées, allant de la diversité dans la finance à l’impact de l’intelligence artificielle sur le trading.

Moments forts de la première journée

La première journée de l’iFX EXPO LATAM a été marquée par des échanges dynamiques et des présentations inspirantes. Les participants ont pu écouter des intervenants de renom et établir des contacts précieux pour l’avenir de leurs activités.

Participez-vous à l’iFX EXPO LATAM 2025 ? Rencontrez l’équipe de Finance Magnates au stand #24.

