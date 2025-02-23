Bybit propose une prime de 140 millions de dollars alors que l’industrie crypto se redresse après un hacking historique

Breche de sécurité majeure chez Bybit : un élan de solidarité inattendu

Bybit, l’un des échanges de cryptomonnaies les plus en vue, a été récemment victime d’une des violations de sécurité les plus importantes de l’histoire du secteur. Avec la perte de plus de 1,4 milliard de dollars en Ether liquide (ETH) et MegaETH (mETH), la plateforme a également reçu un soutien sans précédent de nombreux acteurs de l’industrie.

Unir les forces pour faire face à la crise

Dès la détection de l’attaque, l’équipe de sécurité de Bybit a agi rapidement. Le système a été verrouillé, les fonds des utilisateurs sécurisés, et une coordination a été mise en place avec des entreprises de cybersécurité réputées. Des acteurs majeurs du secteur, tels qu’Antalpha Global, Bitget, Pionex et MEXC, se sont mobilisés pour aider à contenir l’attaque et à prévenir les mouvements de fonds.

🚨ALERT🚨Our system has detected abnormal activity, including suspicious behavior involving the @Bybit_Official wallet! Several wallets are exhibiting highly suspicious patterns, and we are actively reaching out to the exchange to warn them. The total affected assets are… pic.twitter.com/iAQqlgU4Rf — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) February 21, 2025

Les entreprises de sécurité blockchain ont mis sur liste noire les adresses liées à l’exploit, empêchant ainsi les transferts non autorisés de fonds. Chainalysis a identifié le portefeuille du hacker, permettant à la communauté de suivre les mouvements en temps réel.

Un programme de récompense pour la récupération des fonds

En réponse à cette situation, Bybit a lancé un programme de récompense de 140 millions de dollars, incitant les experts à contribuer à la traque et à la récupération des actifs volés. Ben Zhou, co-fondateur et PDG de Bybit, a déclaré : « Nous avons été submergés par le soutien de certains des meilleurs acteurs de l’industrie, et nous ne le prenons pas pour acquis. » Il a également souligné l’importance de récompenser les efforts de la communauté avec le programme de récupération.

As part of the investigation and recovery efforts, Bybit is pledging 10% of recovered funds to reward ethical cyber and network security experts who play an active role in retrieving the stolen cryptocurrencies in the incident. Read more here: https://t.co/DCKgSTnMVO — Bybit (@Bybit_Official) February 22, 2025

En outre, l’échange a mis en place une équipe d’intervention 24/7 pour aider à tracer les auteurs de l’attaque et coordonner les efforts avec les forces de l’ordre. Malgré l’incertitude, les clients institutionnels de Bybit ont continué à maintenir leurs positions de trading, évitant ainsi une panique généralisée sur le marché.

Avec une perte de plus de 1,4 milliard de dollars en fonds, le programme de récompense pourrait aller jusqu’à 140 millions de dollars en incitations, et Bybit a fait appel à des hackers éthiques et à des analystes pour rejoindre cette initiative afin de retrouver les cryptomonnaies perdues.