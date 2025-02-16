Bybit lance en exclusivité le Token Avalon (AVL) avec des récompenses pouvant atteindre 50 % APR

Bybit s’associe à Avalon Labs pour le lancement exclusif du jeton Avalon (AVL)

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, souvent classée parmi les deux premières au monde par volume de transactions, a annoncé un partenariat avec Avalon Labs pour le lancement exclusif du jeton Avalon (AVL) sur sa plateforme de trading Spot. Cette collaboration vise à stimuler l’engagement au sein de l’écosystème Avalon par le biais d’un mécanisme d’épargne incitatif, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier des plans de Fixed Savings de Bybit Earn.

Des opportunités de gains intéressantes pour les détenteurs d’AVL

Avalon Labs se positionne comme le premier émetteur mondial de stablecoins adossés au Bitcoin, en créant une infrastructure financière en chaîne dédiée à cette cryptomonnaie. Le jeton Avalon (AVL) sert de jeton de gouvernance et encourage l’intégration de USDa dans un écosystème DeFi élargi, facilitant son adoption et ayant le potentiel d’augmenter les rendements en sUSDa. Le staking d’AVL permet également de réduire les taux d’emprunt pour USDa, tout en libérant de la liquidité BTC dormante. Les détenteurs de sAVL pourront voter sur les mécanismes d’émission d’AVL, contribuant ainsi à la création d’un marché de pots-de-vin pour optimiser l’efficacité du capital.

Une période d’événements et une structure d’épargne attractives

Le total des jetons AVL disponibles est fixé à un milliard, constituant un élément clé du cadre de gouvernance et d’utilité de la plateforme. L’événement se déroulera du 12 février au 12 mars 2025, offrant aux détenteurs d’AVL des opportunités de gains exclusives. AVL sera accessible via le trading Spot de Bybit, avec une prise en charge des conversions via Bybit Convert. Les plans Fixed Savings seront disponibles avec un terme de 7 jours à 25% d’APR et un terme de 15 jours à 50% d’APR. Les récompenses seront attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi, et seront distribuées quotidiennement pendant la période de l’événement.

« Bybit s’engage à offrir des actifs numériques à fort potentiel à nos utilisateurs, et AVL est un parfait exemple d’innovation de la part du plus grand émetteur de stablecoins adossés au Bitcoin », a déclaré Joan Han, Directrice des ventes et du marketing chez Bybit. « Avec le lancement exclusif d’AVL et son intégration dans Bybit Earn, nous sommes ravis de fournir à notre communauté des opportunités uniques pour maximiser leurs avoirs en cryptomonnaies. »

En tant que première plateforme à lister AVL, Bybit démontre sa volonté d’élargir l’accès aux actifs numériques innovants. Depuis sa création en 2018, Bybit est devenu un acteur majeur dans le domaine du trading de cryptomonnaies, proposant un accès aux marchés spot et dérivés, ainsi que des solutions de gains et des outils de trading avancés. Reconnu pour son infrastructure de sécurité solide et son expérience centrée sur l’utilisateur, Bybit continue de faire avancer l’écosystème des actifs numériques.

Avalon Labs, quant à lui, ne se concentre pas uniquement sur le marché du prêt, mais introduit également des protocoles de dollar synthétique de pointe comme USDa, offrant aux utilisateurs une efficacité en capital et une liquidité améliorées. Avalon intègre de manière transparente les avantages des prêts et des actifs synthétiques, offrant ainsi une expérience DeFi plus flexible et efficace.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, desservant une communauté mondiale de plus de 60 millions d’utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l’ouverture dans le monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. Avec un accent fort sur le Web3, Bybit s’associe stratégiquement à des protocoles blockchain de premier plan pour fournir une infrastructure robuste et favoriser l’innovation en chaîne. Renommé pour sa garde sécurisée, ses marchés diversifiés, son expérience utilisateur intuitive et ses outils blockchain avancés, Bybit fait le pont entre TradFi et DeFi, permettant aux créateurs, bâtisseurs et passionnés de libérer le plein potentiel du Web3. Découvrez l’avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.