Le chanteur le plus tendance mis en vente : assistez à son envol spectaculaire !

Un modèle unique de la Porsche 911, connu sous le nom de Singer ACS, attire une attention particulière dans l’univers de l’automobile. Ce véhicule, conçu pour le hors-piste, allie performance et esthétique dans une construction personnalisée. Avec son statut de voiture à vendre et une vidéo démontrant ses capacités, l’ACS de Singer promet de faire parler d’elle.

Un véhicule hors du commun

Il existe de nombreuses Porsche 911 adaptées au hors-piste. Bien que Porsche en produise une version depuis l’usine, aucune ne ressemble à la Singer ACS. Commandée il y a plusieurs années par un acheteur passionné, Singer a construit deux exemplaires uniques. L’un est conçu pour les routes asphaltées, tandis que l’autre, l’ACS, est destiné à une conduite tout-terrain.

La vidéo récemment publiée met en avant ce dernier modèle et, même si cela semble étrange pour promouvoir un véhicule à vendre, l’ACS est bel et bien disponible chez Joe Macari Performance Cars à Londres. Son prix n’a pas été divulgué, mais il est fort probable que seuls des acheteurs disposant d’un crédit conséquent puissent acquérir ce bijou. Lors de sa première présentation, des rumeurs faisaient état d’un coût de commission s’élevant à plusieurs millions de dollars. Bien qu’elle ait été utilisée, comme l’indique la description de la vidéo, elle a été « utilisée comme prévu ».

Les caractéristiques techniques de la Singer ACS

La Singer ACS est fondée sur une base de Porsche 911 964, mais les similitudes se limitent généralement à la silhouette. Elle est équipée d’un moteur à plat six cylindres refroidi à air de 3,6 litres, à deux turbocompresseurs, délivrant entre 450 et 600 chevaux selon la configuration. Ce modèle est à transmission intégrale avec une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports. Dotée d’une suspension personnalisée offrant un débattement de 11,8 pouces à l’avant et à l’arrière, cette voiture est conçue pour atterrir en toute sécurité après avoir effectué des sauts.

Le châssis en fibre de carbone et la présence d’une cage de sécurité à l’intérieur renforcent l’aspect sécuritaire et performant de ce modèle unique. Bien qu’elle ressemble à une véritable voiture de course et qu’elle offre une conduite impressionnante, la Singer ACS n’est pas conçue pour participer à des compétitions spécifiques. Elle a été créée pour offrir une expérience de conduite inégalée, et après avoir visionné la vidéo, nous sommes convaincus qu’elle continuera à séduire.

Espérons que le nouvel propriétaire en prendra soin tout autant que le précédent.