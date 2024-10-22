Porsche 911 GT3 (2024) : découvrez le nouveau design, les caractéristiques et les tarifs de la version rénovée

Plongez au coeur de la passion automobile avec la Porsche 911 GT3 version 2024. Découvrez son design revisité, ses caractéristiques hors du commun et les tarifs de cette version repensée, symbole d’excellence et de performances.
Sommaire
Nouveau Design Audacieux
La Porsche 911 GT3 (2024) s’est métamorphosée, reflétant un design audacieux qui ne passe pas inaperçu. Les prises d’air élargies et la technologie d’éclairage Matrix LED intégrée offrent une aérodynamique optimisée tout en lui conférant une allure dynamique. Le modèle GT3 est doté d’un choix de livrée plus discrète avec le pack Touring, parfait pour ceux qui recherchent une esthétique sophistiquée.
Caractéristiques Techniques Modernisées
Sous le capot, la nouvelle 911 GT3 reste fidèle à son moteur atmosphérique de 4 litres et 510 chevaux, délivrant des performances de haut niveau grâce à un régime moteur culminant à 9 000 tr/min. Cependant, le couple légèrement diminué à 450 Nm est compensé par des modifications techniques telles que des filtres à particules et un quatuor de catalyseurs pour respecter les normes antipollution. La transmission reste au choix entre une boîte manuelle à six rapports et une automatique PDK à sept rapports.
- Moteur Flat-6 de 4 litres
- Puissance : 510 ch
- Couple : 450 Nm
- Boîte de vitesses : manuelle et PDK
- Régime maximum : 9 000 tr/min
Options de Confort Innovantes
L’ajout du pack Touring élargit l’habitabilité de la 911 GT3 avec une configuration inédite 2+2, ajoutant deux places supplémentaires sans coût additionnel. Cela rend ce modèle plus adapté à des trajets quotidiens tout en conservant son caractère sportif. Les sièges avant sont rabattables pour faciliter l’accès à l’arrière, ajoutant une touche pratique à cette version rénovée.
Tarifs et Disponibilités
Le modèle 2024 de la GT3 voit son tarif de base s’établir à 212 000 €, avec un malus écologique s’élevant à 60 000 €. Les amateurs de performance peuvent également choisir le kit Weissach, proposé à 22 824 € supplémentaires, réduisant le poids total mais augmentant également le prix de l’ensemble. En dépit de cette majoration tarifaire, la Porsche 911 GT3 reste unique en son genre, sans véritablement de concurrence directe.
|Élément
|Détails
|Moteur
|4.0 L Flat-6
|Puissance
|510 ch
|Couple
|450 Nm
|Boîtes de vitesses
|Manuelle / PDK
|Pack Touring
|Inclus – 2+2 sièges
|Kit Weissach
|22 824 €
|Prix de base
|212 000 €
|Malus écologique
|60 000 €
|Livrable
|Immédiatement
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!