Porsche 911 GT3 (2024) : découvrez le nouveau design, les caractéristiques et les tarifs de la version rénovée

Plongez au coeur de la passion automobile avec la Porsche 911 GT3 version 2024. Découvrez son design revisité, ses caractéristiques hors du commun et les tarifs de cette version repensée, symbole d’excellence et de performances.

Nouveau Design Audacieux

La Porsche 911 GT3 (2024) s’est métamorphosée, reflétant un design audacieux qui ne passe pas inaperçu. Les prises d’air élargies et la technologie d’éclairage Matrix LED intégrée offrent une aérodynamique optimisée tout en lui conférant une allure dynamique. Le modèle GT3 est doté d’un choix de livrée plus discrète avec le pack Touring, parfait pour ceux qui recherchent une esthétique sophistiquée.

Caractéristiques Techniques Modernisées

Sous le capot, la nouvelle 911 GT3 reste fidèle à son moteur atmosphérique de 4 litres et 510 chevaux, délivrant des performances de haut niveau grâce à un régime moteur culminant à 9 000 tr/min. Cependant, le couple légèrement diminué à 450 Nm est compensé par des modifications techniques telles que des filtres à particules et un quatuor de catalyseurs pour respecter les normes antipollution. La transmission reste au choix entre une boîte manuelle à six rapports et une automatique PDK à sept rapports.

Moteur Flat-6 de 4 litres

Puissance : 510 ch

Couple : 450 Nm

Boîte de vitesses : manuelle et PDK

Régime maximum : 9 000 tr/min

Options de Confort Innovantes

L’ajout du pack Touring élargit l’habitabilité de la 911 GT3 avec une configuration inédite 2+2, ajoutant deux places supplémentaires sans coût additionnel. Cela rend ce modèle plus adapté à des trajets quotidiens tout en conservant son caractère sportif. Les sièges avant sont rabattables pour faciliter l’accès à l’arrière, ajoutant une touche pratique à cette version rénovée.

Tarifs et Disponibilités

Le modèle 2024 de la GT3 voit son tarif de base s’établir à 212 000 €, avec un malus écologique s’élevant à 60 000 €. Les amateurs de performance peuvent également choisir le kit Weissach, proposé à 22 824 € supplémentaires, réduisant le poids total mais augmentant également le prix de l’ensemble. En dépit de cette majoration tarifaire, la Porsche 911 GT3 reste unique en son genre, sans véritablement de concurrence directe.

Élément Détails Moteur 4.0 L Flat-6 Puissance 510 ch Couple 450 Nm Boîtes de vitesses Manuelle / PDK Pack Touring Inclus – 2+2 sièges Kit Weissach 22 824 € Prix de base 212 000 € Malus écologique 60 000 € Livrable Immédiatement