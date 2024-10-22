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Porsche 911 GT3 (2024) : découvrez le nouveau design, les caractéristiques et les tarifs de la version rénovée

Rédaction :Antoine Blondain

Plongez au coeur de la passion automobile avec la Porsche 911 GT3 version 2024. Découvrez son design revisité, ses caractéristiques hors du commun et les tarifs de cette version repensée, symbole d’excellence et de performances.

Nouveau Design Audacieux

découvrez la nouvelle porsche 911 gt3 2024, alliant un design audacieux et des caractéristiques innovantes. plongez dans l'univers de la performance avec ce modèle qui redéfinit les standards de l'élégance automobile et de la puissance sur route.

La Porsche 911 GT3 (2024) s’est métamorphosée, reflétant un design audacieux qui ne passe pas inaperçu. Les prises d’air élargies et la technologie d’éclairage Matrix LED intégrée offrent une aérodynamique optimisée tout en lui conférant une allure dynamique. Le modèle GT3 est doté d’un choix de livrée plus discrète avec le pack Touring, parfait pour ceux qui recherchent une esthétique sophistiquée.

Caractéristiques Techniques Modernisées

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Sous le capot, la nouvelle 911 GT3 reste fidèle à son moteur atmosphérique de 4 litres et 510 chevaux, délivrant des performances de haut niveau grâce à un régime moteur culminant à 9 000 tr/min. Cependant, le couple légèrement diminué à 450 Nm est compensé par des modifications techniques telles que des filtres à particules et un quatuor de catalyseurs pour respecter les normes antipollution. La transmission reste au choix entre une boîte manuelle à six rapports et une automatique PDK à sept rapports.

  • Moteur Flat-6 de 4 litres
  • Puissance : 510 ch
  • Couple : 450 Nm
  • Boîte de vitesses : manuelle et PDK
  • Régime maximum : 9 000 tr/min

Options de Confort Innovantes

L’ajout du pack Touring élargit l’habitabilité de la 911 GT3 avec une configuration inédite 2+2, ajoutant deux places supplémentaires sans coût additionnel. Cela rend ce modèle plus adapté à des trajets quotidiens tout en conservant son caractère sportif. Les sièges avant sont rabattables pour faciliter l’accès à l’arrière, ajoutant une touche pratique à cette version rénovée.

Tarifs et Disponibilités

Le modèle 2024 de la GT3 voit son tarif de base s’établir à 212 000 €, avec un malus écologique s’élevant à 60 000 €. Les amateurs de performance peuvent également choisir le kit Weissach, proposé à 22 824 € supplémentaires, réduisant le poids total mais augmentant également le prix de l’ensemble. En dépit de cette majoration tarifaire, la Porsche 911 GT3 reste unique en son genre, sans véritablement de concurrence directe.

ÉlémentDétails
Moteur4.0 L Flat-6
Puissance510 ch
Couple450 Nm
Boîtes de vitessesManuelle / PDK
Pack TouringInclus – 2+2 sièges
Kit Weissach22 824 €
Prix de base212 000 €
Malus écologique60 000 €
LivrableImmédiatement

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